Trabzon'da "Engelli Araç Atölyesi" hizmete girdi - Son Dakika

Trabzon Büyükşehir Belediyesince engellilere yönelik hayata geçirilen "Engelli Araç Atölyesi" düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Esentepe Mahallesi'nde yapımı tamamlanan "Engelli Araç Atölyesi"nin açılışına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, gazetecilere açıklamada bulundu.

Zorluoğlu, göreve geldikleri günden itibaren Trabzon'u, engelli vatandaşlar için daha yaşanılabilir hale getirmek için gayret gösterdiklerini söyledi.

Belediye olarak yapılan tüm çalışmalarda engelli bireyleri ön planda tuttuklarını ifade eden Zorluoğlu, empatinin önemine dikkati çekti.

"Kendimizi kardeşlerimizin yerine koymalıyız"

Zorluoğlu, Türkiye'nin son 15 yılda çok önemli yatırımlar yaptığını vurgulayarak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin hakkını teslim etmemiz gerekiyor. Engellilere dönük evde bakım hizmetleri dahil olmak üzere çok ciddi atılımlar gerçekleştirildi." diye konuştu.

Toplum olarak da bu meseleye bakış açısının değiştirilmesi gerektiğini kaydeden Zorluoğlu, şöyle devam etti:

"İnsanlar gelip kaldırım üzerine arabalarını park ediyorlar. Akülü araç kullanan bir engelli vatandaşımız, kaldırımı kullanamaz durumda. Halkımız bu konuda biraz daha hassas olmalı. Kendimizi kardeşlerimizin yerine koymalıyız. Hepimizin başına gelebilecek bir durum ve başımıza gelmeden empati yapabilmeliyiz."

"Engelli kardeşlerimize ve ailelerine hizmet vermeye gayret edeceğiz"

Zorluoğlu, engelli dernekleri ile sık sık bir araya gelmeye önem verdiğini aktararak, "Eylül ayında Konaklar Mahallesi'ndeki Engelsiz Yaşam Akademisi'ni hizmete açacağız. 100'e yakın engelli çocuğumuzu eğitmek suretiyle hayata daha hazır hale getireceğiz. Bu ve buna benzer projelerle önümüzdeki yıllarda da engelli kardeşlerimize ve onların ailelerine hizmet vermeye gayret edeceğiz." dedi.

"Engelli Araç Atölyesi"nin de önemine dikkati çeken Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Açılışını yaptığımız Engelli Araç Atölyesi de seçim sürecinde bizden özellikle istenilen bir ihtiyaçtı. Bakıldığında küçük gibi görünebilir ama olmadığında çok büyük bir eksiklik. Bu atölyenin küçük bir dokunuş olarak, engelli kardeşlerimizin hayatını kolaylaştıracağını düşünüyoruz. Akülü aküsüz tüm araçların tamirini Büyükşehir Belediyesi olarak üstleniyoruz."

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek, Engelli Araç Atölyesi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ahmet Adanur, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kurt, ilgili daire başkanları, Trabzon'da bulunan engelli derneklerinin başkanları, yöneticileri ve çok sayıda davetli katıldı.