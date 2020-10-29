Trabzon'da engelli aracının lastiği patlayan kişiye jandarma yardım etti - Son Dakika

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde engelli aracının lastiği patlayan kişiye jandarma ekipleri yardım etti.

Trabzon Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, ilçenin Meşeli-Akçaabat grup yolunda kullandığı akülü engelli aracının lastiği patlayan kişi, jandarma ekiplerinden yardım talep etti.

Yolda kalan engelli kişiyi evine bırakan jandarma ekipleri, aracın da lastiğini değiştirdi.

Öte yandan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafik uygulamalarında durdurdukları araçlardaki sürücüler ve çocuklara, 29 Ekip Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk bayrağı ve ay yıldızlı balon hediye etti.