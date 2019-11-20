Son Dakika Haberleri: Trabzon'da hamsi yüklü tır kaza yaptı: 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Trabzon'da hamsi yüklü tır kaza yaptı: 1 yaralı - Son Dakika

Trabzon'da hamsi yüklü tır kaza yaptı: 1 yaralı

6 saat önce

Trabzon'un Sürmene ilçesinde hamsi yüklü tırın yol kenarında duran bir başka tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kaza sonrasında yola kasalarca hamsi devrildi.

Trabzon'da hamsi yüklü tır kaza yaptı: 1 yaralı, System.String[]

Trabzon'un Sürmene ilçesinde hamsi yüklü tırın yol kenarında duran bir başka tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kaza sonrasında yola kasalarca hamsi devrildi. Hamsi yüklü tırın şoförünün ağır yaralandığı kaza sonrasında hamsiler uzun uğraşlar sonrasında yoldan temizlendi.


Alınan bilgiye göre, Rize'den Trabzon istikametine giden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen hamsi yüklü 61 K 22399 plakalı tır, Sürmene ilçesinden geçişi sırasında yolda arıza nedeniyle duran bir başka tıra dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu arkadan çarptı. Kaza sonrası tırın dorsesinde yüklü olan yüzlerce kaza hamsi yola saçılırken, tır şoförü kazada ağır yarandı. Yola saçılan hamsiler nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu Rize-Trabzon istikametinde yol tek şeritten ulaşıma kapanırken, yola saçılan hamsileri temizlemek için Sürmene ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonrasında hamsiler yoldan temizlendi. - TRABZON

Sürmene, Trabzon, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 11:41 Kaynak: İHA
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