Trabzon'da hava ulaşımına sis engeli - Son Dakika
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Trabzon'da hava ulaşımına sis engeli

7 saat önce

Trabzon'da sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.

Trabzon'da hava ulaşımına sis engeli, System.String[]

Trabzon'da sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, etkili olan sis dolayısıyla İstanbul'dan 08.25, 08.50, 09.45 ve 13.30 ile Ankara'dan 09.20'de Trabzon Havalimanı'na yapılması planlanan uçak seferleri yapılamayacak.

Trabzon Havalimanı'ndan da İstanbul'a 09.20, 09.25, 10.15 ve 14.05 ile Ankara'ya 09.50'de yapılması planlanan seferlerin iptal edildiği öğrenildi.

Sisin etkisini kaybetmesinin ardından hava ulaşımının normale döneceği kaydedildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, İstanbul, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 09:02 Kaynak: AA
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