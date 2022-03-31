Trabzon'da heyelan; 2 katlı bina boşaltıldı (2) - Son Dakika
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Trabzon'da heyelan; 2 katlı bina boşaltıldı (2)

31.03.2022 14:37
Trabzon'da heyelan; 2 katlı bina boşaltıldı (2)

'ŞANS ESERİ EVDE KİMSE YOKTU'Trabzon'un Arsin ilçesinde, ani kar erimesiyle yamaçtaki arazide meydana gelen heyelan sonucu tahliye edilen 2 katlı binanın sahibi Hüseyin Bayrak, toprak kayması sırasında dışarıda olduklarını söyledi.

'ŞANS ESERİ EVDE KİMSE YOKTU'

Trabzon'un Arsin ilçesinde, ani kar erimesiyle yamaçtaki arazide meydana gelen heyelan sonucu tahliye edilen 2 katlı binanın sahibi Hüseyin Bayrak, toprak kayması sırasında dışarıda olduklarını söyledi. Bayrak, "Burada eşim ve çocuğumla beraber yaşıyorum. O anda hepimiz dışarıdaydık. Binanın alt tarafını ev olarak kullanıyorum. İkinci katı ise kahvehane ve bakkal olarak kullanılıyor. Şans eseri o anda evde kimse yoktu. Binanın ön tarafında da bir bahçe alanı vardı. Genelde orada mahalle halkıyla otururduk. Allah korudu. Cana geleceğine mala gelsin. Ekipler geldiler. Heyelan halen daha devam ediyor. Birkaç gün bekledikten sonra müdahale edilecek" diye konuştu.Başdurak Mahallesi'nin muhtarı Ali Halduz ise alanın afet bölgesi ilan edilmesini beklediklerini söyleyerek, "Ekipler geldiler. Ne yapacaklarını tam olarak bilmiyoruz ama büyük ihtimalle burası heyelan bölgesi, diye ilan edilecek. Yollarımızı kapattı heyelan. Şu anda sadece 1 binada tehlike var. Diğer evlerimizde henüz bir şey yok. Yetkililerin kararını bekliyoruz" dedi.


Trabzon'da heyelan; 2 katlı bina boşaltıldı (2)
Trabzon'da heyelan; 2 katlı bina boşaltıldı (2)
Trabzon'da heyelan; 2 katlı bina boşaltıldı (2)
Trabzon'da heyelan; 2 katlı bina boşaltıldı (2)
Trabzon'da heyelan; 2 katlı bina boşaltıldı (2)
Trabzon'da heyelan; 2 katlı bina boşaltıldı (2)
Trabzon'da heyelan; 2 katlı bina boşaltıldı (2)
Trabzon'da heyelan; 2 katlı bina boşaltıldı (2)
Trabzon'da heyelan; 2 katlı bina boşaltıldı (2)
Trabzon'da heyelan; 2 katlı bina boşaltıldı (2)
Trabzon'da heyelan; 2 katlı bina boşaltıldı (2)
YORUMLAR
500
Trabzon'da heyelan nedeniyle 27 ev tedbir amaçlı boşaltıldı Trabzon'da heyelan nedeniyle 27 ev tedbir amaçlı boşaltıldı Köylüler heyelan nedeniyle tedirgin... 4 ev yıkıldı, 12 ev zarar gördü, 18 ev risk altında Köylüler heyelan nedeniyle tedirgin... 4 ev yıkıldı, 12 ev zarar gördü, 18 ev risk altında

Hüseyin Bayrak, Toprak Kayması, Trabzon, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Trabzon'da heyelan; 2 katlı bina boşaltıldı (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzon'da heyelan; 2 katlı bina boşaltıldı (2) - Son Dakika
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