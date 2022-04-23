Trabzon'da kafede karısını vurarak öldüren Azerbaycanlı koca tutuklandı! - Son Dakika
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Trabzon'da kafede karısını vurarak öldüren Azerbaycanlı koca tutuklandı!

23.04.2022 00:30

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde dün akşam boşanma aşamasında olduğu eşini buluştuğu çay bahçesinde tabancayla başından vurarak öldüren Azerbaycan uyruklu Elvin Umayev, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Ortahisar ilçesinde İskenderpaşa mahallesi Meydan Parkı'nda dün akşam Elvin Umayev (34), boşanma aşamasındaki eşi Turana Umayev ile ikiz çocuklarının velayeti konusunda görüşmek üzere buluştu.

TEK EL ATEŞ ETTİ

Çift arasında kısa süre sonra tartışma çıkarken, Elvin Umayev, belinden çıkardığı tabancayla Turana Umayeva'nın başına tek el ateş etti. Azerbaycanlı kadın olay yerinde hayatını kaybederken, Elvin Umayev, silahıyla polise teslim oldu. Olay anı parktaki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

BARIŞMA İSTEDİĞİNİ REDDETTİ

Olay sonrası gözaltına alınan Elvin Umayev, sorgusunun ardından sabah saatlerinde Trabzon Adliyesi'ne sevk edildi. Uyuşturucu madde kullanmak suçundan ülkesindeki cezaevinden 4 ay önce tahliye olduğu belirtilen Elvin Umayev'in ilk ifadesinde, barışmak istediği eşinin dün akşam kendisine olumsuz yanıt vermesi üzerine kontrolünü kaybederek öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

Elvin Umayev'in, "Daha önce 8-9 kez görüştük, her seferinde yeninden barışıp, birleşme talebimi kabul etmedi. Son görüşmemizde de 'Çocuklarım beni görmek istiyor' diyerek, yeni hayat kurmak istedim. Olumsuz yanıt verince kontrolümü kaybettim" dediği belirtildi. Elvin Umayev, bugün çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, öldürdüğü eşinin de cenazesinin Azerbaycan'a gönderileceği öğrenildi.

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Trabzon'da karısını tabancayla öldüren kişi tutuklandı Trabzon'da karısını tabancayla öldüren kişi tutuklandı Boşanma aşamasında olduğu eşini öldüren şahıs tutuklandı Boşanma aşamasında olduğu eşini öldüren şahıs tutuklandı

Azerbaycan, Ortahisar, Trabzon, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Trabzon'da kafede karısını vurarak öldüren Azerbaycanlı koca tutuklandı! - Son Dakika


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