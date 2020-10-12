Trabzon'da kenevir bitkisi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Son Dakika

Trabzon'un Maçka ve Düzköy ilçelerinde yapılan aramalarda kenevir bitkisi, ruhsatsız tabanca, tabanca şarjörü ile tabanca fişeği ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Maçka ve Düzköy'de, 6136 ve 2313 sayılı kanunlara muhalefet edildiği bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi.

Operasyonda, 2 şüpheli şahsa ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada 9 kök kenevir bitkisi, 3 ruhsatsız tabanca, 3 tabanca şarjörü ile 34 tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.