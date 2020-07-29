Trabzon'da kız öğrenci yurdu hastanenin kullanımına açıldı - Son Dakika

Trabzon Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kız öğrenci yurdunun ilave birim olarak geçici süreyle Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından kullanılmasına karar verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun Vali Vekili Nusret Şahin başkanlığında gündem maddelerini görüşmek üzere olağanüstü toplandığı belirtildi.

Kentte son günlerde Kovid-19 vaka sayılarının artış gösterdiği ve yatan hasta sayısının arttığına işaret edildi.

Yaşanan bu gelişmeler nedeniyle bazı kararların alındığı ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yatan hasta sayısının artması hastanelerimizin mevcut yatak kapasitesini zorlamıştır. Klinik anlamda hastalığın semptomsuz seyrettiği pozitif vakaların toplum sağlığını koruma, bulaştırıcılığı en aza indirme, takip ve tedavilerinin efektif yapılabilmesi adına ilimiz Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yakınındaki KYK Yomra Kız Öğrenci Yurdunun ilave bir birim olarak geçici süre ile Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından kullanılmasına oy birliğince karar verilmiştir."

Alınan karar kapsamında güvenlik, izolasyon, temizlik ve sağlık personeli görevlendirilmesi gibi hizmetlerin Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından karşılanacağı kaydedildi.