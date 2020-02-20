Trabzon'da kültür sanat - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Trabzon'da kültür sanat - Son Dakika

Trabzon'da kültür sanat

6 saat önce

Adana Devlet Tiyatrosu, "Yarınlara Geç Kalmadan" ile "Bir Kümes Hikayesi" oyunlarını Trabzon'da tiyatroseverlerin beğenisine sunuyor.

Trabzon'da kültür sanat, System.String[]

Adana Devlet Tiyatrosu, "Yarınlara Geç Kalmadan" ile "Bir Kümes Hikayesi" oyunlarını Trabzon'da tiyatroseverlerin beğenisine sunuyor.

Feyzullah Arslan ile Nermin Ertürkmen'in yazdığı, Gökhan Doğan'ın rejisörlüğünü yaptığı "Yarınlara Geç Kalmadan" adlı oyunda, Dilber Çilem Akyüz, Dilek Dokumacı, Eda Konuralp, Gülistan Kılınç, Hakan Akyüz, Osman Çiçek, Nazlı Köymen, Gülcan Alğan, Ozan Sargın, Ömer Bertan, Gizem Göbenli, Özgür Küçüköner, Recep Kekil, Enes Malik Yüksel, İbrahim Yıldız, Vahit Yöney ve Ercan Uslu rol alıyor.

Dekor tasarımı Tansu Liman'a, kostümü Özge Akarsu'ya, ışığı Özer Kuşkaya'ya, müzik düzeni ise Engin Bayrak'a ait oyunun reji yardımcılığını Burçin Börü ile reji asistanlığını Hakan Akyüz üstleniyor.

Oyunun konusu ise şöyle:

"Murat, Mehmet ve Şükufe'nin üç çocuğundan ortanca olanıdır. Aile içindeki kavga ve iletişimsizlik, babanın oğluna olan ilgisizliği zaman içinde Murat'ın kırgınlıklarını artırır. Murat'ın yalnızlığı onun hata yapmasına neden olur. "Yarınlara Geç Kalmadan", bir çocuğun hayatının nasıl bir anda değiştiğini ve bu değişimde kimlerin nerede hata yaptıklarını gözler önüne sermektedir."

Oyun, bugün ve yarın saat 20.00'de, 22 Şubat Cumartesi ise 15.00 ile 20.00 saatlerinde Haluk Ongan Sahnesi'nde izlenebilecek.

"Bir Kümes Hikayesi"

Adana Devlet Tiyatrosu ayrıca "Bir Kümes Hikayesi" adlı çocuk oyununu da Trabzon'da beğeniye sunuyor.

Hilmi Zafer Şahin'in yazdığı, Şirin Ergüven Hamşioğlu'nun da rejisörlüğünü yaptığı oyunda, Özgür Küçüköner, Ramazan Serdar Şeker, Osman Çiçek, Dilek Dokumacı, Mustafa Demirkol, Ahmet Berk Suray, Dilber Çilem Akyüz, Eda Konuralp, Ercan Uslu, Furkan Korkmaz, Gürcan Algan, Enes Malik Yüksel, İbrahim Yıldız ve Vahit Yöney rol alıyor.

Oyun, 23 Şubat Pazar günü saat 15.00'te Haluk Ongan Sahnesi'nde küçük izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Konser

Koray Avcı, 21 Şubat Cuma günü saat 20.30'da, Feridun Düzağaç da 22 Şubat Cumartesi günü saat 20.30'da Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde sevilen eserlerini seslendirecek.

Sergi

Trabzon Türk İslam Sanatları Grubu'nun karma sergisi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Güzel Sanatlar Galerisi'nde açılacak.

Açılışı 24 Şubat Pazartesi günü saat 17.30'da yapılacak sergi bir hafta süre ile gezilebilecek.

Trabzon, Adana, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 09:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rize'de koronavirüs alarmı! Tayland'dan dönen kişi gözlem altına alındı
Alacak verecek meselesi yüzünden kardeşinin arabasını kundakladı Bakan Ziya Selçuk'tan Atakan açıklaması: Biz bir çocuğun durumunun sosyal medyada bu kadar yer almasını doğru bulmuyoruz Fuhuş operasyonunda gözaltına alınan kadınlardan birinde HIV virüsü çıktı

Son Dakika Haberleri
15:41 Serdar Ortaç'tan boşanan Chloe Loughnan bakın nereye gidiyor
15:03 Palalı saldırgan Sabri Çelebi ile sevgili olan Ebru Polat'tan ilginç çıkış: Kimsenin hatası diğerini ilgilendirmez
15:47 Antalya'da dövülerek öldürülen sosyal medya fenomeni Şehmuz Özdemir, Diyarbakır'da defnedildi
14:36 Sanatçı Edis'i sevindiren karar
14:28 CHP'li Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Hekimoğlu dizisindeki yatak sahnesine TBMM'de tepki gösterdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 16:31:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzon'da kültür sanat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]