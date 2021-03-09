Trabzonspor'un hayalleri suya düştü

Trabzonspor hem sevindi hem üzüldü. Aytemiz-Trabzonspor maçında mağlup gelen Trabzonspor sevinirken yerel gazetede yer alan maç eleştirisi ile daha yükseğe ulaşma hayalleri suya düştü.

Trabzon'da yerel gazeteler Trabzonspor'un Aytemiz Alanyaspor mağlubiyetini sayfalarına taşırken, oynanan futbolu eleştirip, zirve hayallerinin de suya düştüğüne dikkat çekti. Süper Lig'in 29'uncu haftasında Trabzonspor sahasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu. Kente yayınlanan yerel gazeteler sayfalarında, Trabzonspor'un mağlubiyetini değerlendirdi, oynanan oyunun hayal kırıklığı yarattığına dikkat çekip, bordo mavililerin zirveden uzaklaştığına yer verdi. Süper Lig'in 29'uncu haftasında Trabzonspor sahasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu. Kente yayınlanan yerel gazeteler sayfalarında, Trabzonspor'un mağlubiyetini değerlendirdi, oynanan oyunun hayal kırıklığı yarattığına dikkat çekip, bordo mavililerin zirveden uzaklaştığına yer verdi. Karadeniz Gazetesi, "Bu kez avlandık", Taka Gazetesi, "Fırtına ağır yaralı",Günebakış Gazetesi "Trabzon ağır yaralı", Kuzey Ekspres Gazetesi "Dik oynamazsan kaybedersin", Sonnokta Gazetesi de, "Ava giderken avlandık. Can evimizden vurulduk" başlıklarını kullandı.

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