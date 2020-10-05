"Mekansal Adres Kayıt Sistemi" projesi kapsamında ilk levha asıldı - Son Dakika

Trabzon'da Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) projesi kapsamında ilk levha Büyükşehir Belediyesine asıldı.

Belediye binası önünde gerçekleştirilen levha asma işlemine katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, gazetecilere, projenin İçişleri Bakanlığınca Türkiye genelinde uzunca süredir yaygınlaştırarak uyguladığını söyledi.

Projenin Trabzon'da altyapısının oluşturulduğunu ifade eden Zorluoğlu, Ortahisar ilçesindeki 51 mahallede uygulamanın başladığını belirtti.

Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar belediye ve kurumlar olarak bizim elimizde adreslerle ilgili bazı sözel bilgiler vardı. Şimdi bunları sayısallaştırdık, koordinatlarıyla birlikte uyumlaştırdık ve artık elimizde bunlar sayısal olarak da var. İlk etapta Ortahisar ilçemizde 51 mahallemizde yaklaşık 50 bin levha takma işlemi yapıyoruz. Artık adreslerle ilgili kişi uyumsuzluğu, aynı adresin bina uyumsuzluğu gibi uyumsuzluklar da bütünüyle ortadan kaldırılmış oluyor."

Adresleri doğru şekilde oluşturmayı hedeflediklerini aktaran Zorluoğlu, şunları söyledi:

"Numarataj kaynaklı birçok sorun da giderilmiş olacak. Vatandaşlarımızın bazı şikayetleri oluyordu numarataj konusuyla ilgili. Bunlar da bu projeyle inşallah ortadan kaldırılmış oluyor. Şimdi ilk levhayı şehrimizin çok önemli prestij binası, adeta simge binası olan Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin binasından başlatmak istiyorum."

Konuşmanın ardından Başkan Zorluoğlu, Büyükşehir Belediye Binasına üzerinde karekod bulunan 15 numaralı levhayı astı.

Başkan Zorluoğlu kendi telefonuyla kullandığı uygulama hakkında bilgiler verdi.