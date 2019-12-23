Trabzon'da orman yangını - Son Dakika
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Trabzon'da orman yangını

6 saat önce

Trabzon'un Arsin ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Trabzon'un Arsin ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Arsin Belediye Başkanı Sait Gürsoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Güneyce Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktığını belirtti.

Mahallenin ilçenin yüksek kesiminde yer aldığını, ekiplerin yangına müdahale ettiğini ancak rüzgarın müdahaleyi zorlaştırdığını ifade eden Gürsoy, "O nedenle ekipler müdahale etmekte zorlanıyor. Rüzgar nedeniyle yangın yayılarak devam ediyor ama bütün imkanlarımızla yangına müdahale ediyoruz. Ayrıca Fındıklı Mahallemizde de küçük çapta bir yangınımız daha var." dedi.

Öte yandan Araklı ve Sürmene ilçelerinde çıkan örtü yangınının da ekiplerin müdahalesiyle söndürüldüğü öğrenildi.

Trabzon'da orman yangını

Sait Gürsoy, Trabzon, Arsin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 10:48 Kaynak: AA
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