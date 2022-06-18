Trabzon'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzon'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

18.06.2022 23:36
Trabzon'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Trabzon'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Trabzon'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Ortahisar ilçesine bağlı Akoluk Mahallesi, Maçka-Trabzon kara yolunda H.K'nin (21) kullandığı motosiklet, sürücüsü öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, motosiklet sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından H.K'nin cesedi, Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Polis ekipleri, kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsünü arama çalışmaları başlattı.

YORUMLAR
500
Sitenin otoparkından çalınan otomobil 15 saatte bulunup sahibine teslim edildi Sitenin otoparkından çalınan otomobil 15 saatte bulunup sahibine teslim edildi TOKİ'nin Trabzon'daki yeni projelerinin ihale tarihleri belirlendi TOKİ'nin Trabzon'daki yeni projelerinin ihale tarihleri belirlendi
Kaynak: AA

Ortahisar, Trabzon, Akoluk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
01:04 Ehliyetsiz motosiklet sürücüsünün polisi ikna çabası: Amcam da polis, ne olur ceza yazmayın
00:44 Meteoroloji 5 ilimiz için sağanak yağış uyarısında bulundu
00:15 İki köpeğin kavgasını ayırmak yerine kendi köpeklerini korumak için diğerini döverek öldürdüler
00:05 Kesinleşmiş 104 yıl hapis cezası olan firari hükümlü İzmir'de yakalandı
23:44 Arınç'la tartışma yaşayan Metiner'e MHP Genel Başkanı Bahçeli'den destek geldi
23:42 Meksika'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 9 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi ise yaralandı
23:27 Diyarbakır'da MHP'ye operasyon düzenlendi! İl Başkanı cinsel istismar suçundan tutuklandı
22:48 Norveçlilerin Türkiye'ye kimlikle seyahat edebileceğine yönelik iddialar sonrası Dışişleri açıklama yaptı: Anlaşma yok, düzenleme var
22:23 Zeynep Kamil Hastanesi "cinsiyet değiştirme ameliyatı" iddialarına yanıt verdi: Tamamen asılsız
22:21 Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan seçimlerle ilgili dikkat çeken çıkış: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda kazanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2022 23:40:29. #1.13#
SON DAKİKA: Trabzon'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement