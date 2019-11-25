Son Dakika Haberleri: Trabzon'da protokol eşlerinden "Kan Bağışla Şiddeti Bağışlama" kampanyasına destek
Son Dakika Güncel Trabzon'da protokol eşlerinden 'Kan Bağışla Şiddeti Bağışlama' kampanyasına destek - Son Dakika

Trabzon'da protokol eşlerinden "Kan Bağışla Şiddeti Bağışlama" kampanyasına destek

6 saat önce

Trabzon'da Türk Kızılay ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında "Kan Bağışla Şiddeti Bağışlama" kampanyası başlatıldı.

Trabzon'da Türk Kızılay ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında "Kan Bağışla Şiddeti Bağışlama" kampanyası başlatıldı.

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında Meydan Parkı'nda bulunan Türk Kızılay Kan Alma Birimi'nde düzenlenen programa, Vali İsmail Ustaoğlu'nun eşi Şenay Ustaoğlu, İl Emniyet Müdürü Metin Alper'in eşi Kezban Alper, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir'in eşi Özlem Demir ve kamu kurumlarında görevli kadınlar katıldı.

İl protokolünün eşleri, 30 Kasım'a kadar sürecek kampanyaya "Kadına Şiddete Karşı Buradayım De! ve Kan Bağışla Şiddeti Bağışlama" yazılı dövizler taşıyarak, şiddete karşı tepki gösterdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kurt, burada yaptığı açıklamada, Türk Kızılay'ı ile birlikte düzenledikleri kampanya kapsamında bir taşla iki kuş vurmaya çalıştıklarını belirterek, "Hem kan vereceğiz hem de kadına şiddete vurgu yapacağız." dedi.

Kurt, Türk bayrağı altında yaşayan herkesin kanının çok değerli olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Düşmanca yaklaşımlarla kan vermemiz asla ve asla mümkün değildir. Yarımız ve kanadımız olan kadınımız için her zaman millet olarak da her zaman kanımızı vermişizdir ve bugün de kadınımız için kanımızı vermeye hazırız ama şiddete tolerans tanımayacağız. Katılıp destek verdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum."

Programa Türk Kızılay Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dila Baran da katıldı.

Trabzon'da protokol eşlerinden Kan Bağışla Şiddeti Bağışlama kampanyasına destek

Kızılay, Trabzon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 09:01 Kaynak: AA
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