TRABZON'DA RÜZGAR VE DALGA NEDENİYLE BAZI PLAJLARDA DENİZE GİRMEK YASAKLANDI - Son Dakika
Üye Girişi

TRABZON'DA RÜZGAR VE DALGA NEDENİYLE BAZI PLAJLARDA DENİZE GİRMEK YASAKLANDI

03.07.2022 14:31
TRABZON'DA RÜZGAR VE DALGA NEDENİYLE BAZI PLAJLARDA DENİZE GİRMEK YASAKLANDI

TRABZON'da etkili rüzgar ve dalga nedeniyle boğulma vakalarında yaşanılabilecek olumsuzluklara karşı önlem alınan bazı plajlarda denize giriş yasaklandı.

TRABZON'da etkili rüzgar ve dalga nedeniyle boğulma vakalarında yaşanılabilecek olumsuzluklara karşı önlem alınan bazı plajlarda denize giriş yasaklandı.

Kentin yüksek kesimlerinde önceki gün etkili olağan sağanak sonucu çamurlu akan dereler, Karadeniz'in kıyı şeridinde bazı alanlarda denizin rengini kahverengiye döndürdü. 25 derece hava sıcaklığına rağmen kentte Karadeniz'de oluşan etkili rüzgar ve dalga nedeniyle bazı plajlarda denize giriş yasaklandı. Çarşıbaşı ilçesinde Kale Aile Plajı'nda işletmeciler de, plaj çevresine şerit çekerek, önlem aldı, vatandaşları uyararak denize girmemelerini istedi. Plaja aileleriyle gelip geri, dönmek durumda kalanlardan bazıları, 'Karadeniz izin vermedi. Bir dahaki sefere inşallah' dedi.

'AŞIRI DALGA VE AKINTI VAR'

Plaj işletmecisi Abdul Zihni, dalga nedeniyle denizde akıntı oluştuğunu ve bu nedenle önlem aldıklarını belirterek, "Çok aşırı dalga ve akıntı var. İnsanları tehlikeye atmamak gerekiyor. Burada biri boğulursa yazık, günah olur. Biz önlemlerimizi aldık. Yarın öbür gün, risk kalkınca plajda hizmet vermeye devam edeceğiz" dedi.

'KARADENİZ'İN HIRÇIN DALGASI BIRAKMADI'

Denize gelen ancak geri dönmek durumda kalan Fatih Usta, "Geçen gelmiştik, burası çok güzeldi. Çocuklar yüzmek istedi ancak Karadeniz'in hırçın dalgası bırakmadı burayı. Çok dalga var, tehlikeye girmek istemedik. Artık daha sonra çocukların gönlünü almaya çalışacağız" diye konuştu. Ortaokul öğrencisi Efe Usta da "Yüzmeye geldik ama dalga nedeniyle giremedik. Denize girmeyi çok istiyorduk. Karadeniz izin vermedi" dedi .(DHA)

YORUMLAR
500
ATMACA hedefi başarıyla vurdu ATMACA hedefi başarıyla vurdu Trabzon'da eğitimlerini tamamlayan 254 hafız icazet aldı Trabzon'da eğitimlerini tamamlayan 254 hafız icazet aldı
Kaynak: DHA

Çarşıbaşı, Karadeniz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TRABZON'DA RÜZGAR VE DALGA NEDENİYLE BAZI PLAJLARDA DENİZE GİRMEK YASAKLANDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:28 Ukrayna'nın paylaştığı görüntü gündem oldu! Kurgu mu gerçek mi kimse tam olarak anlayamadı
13:17 HDP kongresinde ortalık karıştı! Terörist başı Öcalan'ın posterini açmaya çalışan 2 şahsa görevliler müdahale etti
13:15 Osmaniye'de çetenin sinsi planı: Cinsel ilişki vaadiyle kandırdıkları erkeklere zorla iç çamaşırı giydirip tehditle soyup soğana çevirdiler
13:11 Beşiktaş, 39 yaşındaki efsane futbolcusu Atiba Hutchinson ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
13:10 Nesli tükenen türler arasında yer alıyordu: "Böceklerin Kralı" Adıyaman'da ortaya çıktı
12:35 İstanbul Beykoz'da orman yangını çıktı: Söndürme çalışmaları için havadan helikopter desteği gönderildi
12:33 Yasak Elma'nın güzel oyuncusu Eda Ece'nin makyajsız hali görenleri büyüledi
12:31 Asgari ücret 5 bin 500 TL'ye yükseldi, devlet 90,6 milyar TL'lik vergiden feragat etti
12:25 Futbol sahalarında eşi benzeri görülmemiş olay! Orta hakem oyunu durdurup kadın hakeme evlilik teklifinde bulundu
12:21 Ölümü büyük üzüntü yaratan Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın'ın sözleri duygulandırdı: Türk halkına doyamadım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2022 14:40:21. #1.13#
SON DAKİKA: TRABZON'DA RÜZGAR VE DALGA NEDENİYLE BAZI PLAJLARDA DENİZE GİRMEK YASAKLANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement