Sağlık

Trabzon'da Sağlıklı Yaşam Çalıştayı

06.01.2026 18:43
Trabzon'da gerçekleştirilen çalıştayda sağlığın önemi vurgulandı, sağlık politikaları geliştirildi.

Trabzon'da, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı ve Sağlıklı Yaşam Planı Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Vali Aziz Yıldırım, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen çalıştayda yaptığı konuşmada, sağlığın yalnızca hastalıkların tedavisinden ibaret olmadığını söyledi.

Sağlığın güçlü toplumun, üretken ekonominin ve huzurlu bir geleceğin temeli olduğunu belirten Yıldırım, "Sağlık olmayınca hikmet de servet de huzur da eksik kalır." dedi.

Yıldırım, çalıştayın amacının toplum sağlığını güçlendirmek, sürdürülebilir ve uygulanabilir politikalar geliştirmek, yerelde elde edilen tecrübeleri ulusal vizyonla buluşturmak olduğunu ifade ederek, "Özellikle çocuklarımızın, gençlerimizin ve yaşlılarımızın sağlığını korumaya yönelik bilinç oluşturmak, obeziteyle mücadele, fiziksel aktivitenin teşviki, sağlıklı beslenme, tütün ve zararlı alışkanlıklarla mücadele gibi alanlarda bütüncül bir yaklaşım ortaya koymak önceliğimizdir." diye konuştu.

KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, sağlığın önemine değinerek, pandemi döneminde iki hafta yoğun bakımda kaldığı süreci katılımcılarla paylaştı.

Üniversite olarak sağlık alanına önem verdiklerinin altını çizen Çuvalcı, bireylerin beslenmelerine dikkat etmeleri ve spor yapmaları gerektiğini vurguladı.

İl Sağlık Müdürü Mehmet Topsakal, çalıştayın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Açılış konuşmalarının ardından Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haydar Sur, sunum yaptı.

Kişinin sağlıklı davranışlar ve yaşam stiliyle kendisini daha sağlıklı bir duruma getirmesinin mümkün olduğunu belirten Sur, sağlıklı ve bilinçli beslenme, fiziksel aktivite, stressiz yaşam, uyku düzeni ve bağımlılıktan uzak durma ana başlıklarına dikkat etmenin önemli olduğuna işaret etti.

Sağlıklı Türkiye Yüzyılı ve Sağlıklı Yaşam Planı Çalıştayı'nın ilkini Antalya'da, ikincisini ise Trabzon'da gerçekleştirdiklerini dile getiren Sur, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun bir plan ortaya koyarak 2026-2035 yıllarını kapsayan 10 yıllık master plan haline getirmek için kendisini görevlendirdiğini aktardı.

Sur, hazırladığı plan kapsamında düzenlenen çalıştayı birçok bakanlığın da desteklediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

