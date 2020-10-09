Trabzon'da spor altyapısının geliştirilmesi için kurumlar arasında protokol imzalandı - Son Dakika

Trabzon'da spor altyapısının geliştirilmesi için kurumlar arasında protokol imzalandı

09.10.2020 14:05
Trabzon'da spor altyapısının geliştirilmesi için kurumlar arasında protokol imzalandı, System.String[]

Trabzon'da spor altyapısının güçlendirilmesi, olimpiyat şampiyonu sporcular yetiştirilmesi ve spor tesislerinin daha verimli kullanılması amacıyla Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Trabzon Üniversitesi arasında protokol imzalandı.

Trabzon'da spor altyapısının güçlendirilmesi, olimpiyat şampiyonu sporcular yetiştirilmesi ve spor tesislerinin daha verimli kullanılması amacıyla Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Trabzon Üniversitesi arasında protokol imzalandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, belediye binasında gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, Trabzon'un gerçek anlamda bir spor şehri olduğunu söyledi.

Trabzonspor'un marka değerinin kent sporuna büyük katkısı olduğunu vurgulayan Zorluoğlu, 2000'li yılların başından itibaren Trabzon'a spor alanında çok büyük yatırımların yapıldığını aktardı.

Zorluoğlu, spor alanında bir iş birliği protokolü yapacaklarının altını çizerek, "Sportif alanda, 'Kurumlar olarak nasıl daha fazla hizmet yapabiliriz?' diye düşünerek yola çıktık. Çocuklarımızın ve gençlerimizin tesislerden maksimum fayda sağlamaları, tesislerdeki eksikliklerin giderilmesi ve tesislerin kurumlar arasında daha etkin kullanılması için düzenleme yapılacak. Bundan sonraki süreçte sporu ve amatör sporu daha fazla destekleyerek, kurumların birleşmesiyle spor aktivitelerine yön verecek bir yapı oluşturmak istiyoruz." diye konuştu.

Kentte çok sayıda spor tesisi bulunduğuna dikkati çeken Zorluoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu tesislerin etkin ve verimli kullanılması önemli. Spor tesislerinin amatör kulüpler açısından daha uygun hale getirilmesini, çocuklarımızın buralara daha rahat ulaşabilmelerini planlayacağız. Önümüzdeki günlerde sporculara özel duraklar göreceğiz. Amatör spor kulüpleriyle birlikte projeler hazırlanması, malzeme yardımları yapılması, tesis eksikliklerinin giderilmesini de bu protokol kapsamında değerlendireceğiz."

Zorluoğlu, Büyükşehir Belediyesi olarak ulusal ve uluslararası düzeyde başarı sağlayan sporculara sahip çıktıklarını dile getirerek, "Bu sporcularımıza, başka kulüplerin sağladığı imkanları burada sağlamak istiyoruz. Hedefimiz, önümüzdeki yıllarda Trabzon'dan olimpiyat şampiyonları çıkarmak." ifadelerini kullandı.

Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu ise bilim, kültür ve tarih açısından derin bir kent olan Trabzon'un spor altyapısının tespit edilmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi için protokol yaptıklarını aktardı.

Bu çalışmanın bilimsel ve akademik kısmını üniversite olarak üstleneceklerini anlatan Aşıkkutlu, "Spor Bilimleri Fakültemiz altyapı olarak hazır. Bu çalışma kapsamında sporcular için ölçme, değerlendirme ve performans merkezi kurulacak. İleride çok güzel gelişmeler olacağından eminiz." diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk de mevcut yatırımların daha verimli kullanılması için bu protokolün çok önemli olduğunu aktardı.

Konuşmaların ardından protokol, Zorluoğlu, Aşıkkutlu ve Öztürk arasında imzalandı.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzon'da spor altyapısının geliştirilmesi için kurumlar arasında protokol imzalandı - Son Dakika Spor

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