Trabzon'da sutopu, yeniden ilgi görmeye başladı

Trabzon'da bir zamanlar büyük ilgi gören ancak son yıllarda unutulan sutopu, yeniden canlandı. Sürmene'de kurulan sutopu takımı, kısa sürede gösterdiği başarılarla herkesin dikkatini çekmeye başladı. Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Sürmene'de kurulan sutopu takımının giderek büyüdüğünü, yakın gelecekte buradan milli sporcuların çıkacağından umutlu olduklarını söyledi.

Sutopunun Trabzon'da 30-40 yıl önce büyük ilgi gören bir branş olduğunun altını çizen İl Müdürü Birdal Öztürk, "İlimizde sutopu takımı vardı ve insanlar maçlarını büyük ilgi ile izlerdi. Sonraki yıllarda da bu yönde atılımlar yapıldı ama fazla uzun süre faaliyet gösteremedi. Bakanlığımız tarafından Sürmene ilçemize sutopu antrenörü atanınca, burada hemen çalışmalara başladık. İlyas Kılıç Yarı Olimpik Yüzme Havuzu açılınca antrenmanlar sıklaştı ve çok sayıda çocuk ve genç, sutopu takımıyla şimdiden başarılı olacağının sinyallerini vermeye başladı. Son derece düzenli ve disiplin şekilde devam eden çalışmalarda sporcu sayısı da hızla artıyor" diye konuştu.

Sürmene'de havuz açıldıktan sonra gerek sutopu ve gerekse de yüzme kurslarına yüzlerce kişinin katıldığını ifade eden Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kağan Seymen, şunları söyledi:

"Bakanlığımızın havuzu hizmete açmasının ardından burada su sporlarına ilgi sürekli arttı. Bu süreçte Sutopu Antrenörümüz Özlem Kahraman buraya atandı, hemen sutopu takımı kurmak için çalışmalara başladı. Çok sayıda gençle yoğun bir çalışma dönemi geçirdi ve şimdiden ilçemizin adını bu branşta duyurmaya başladı. Kaymakamımız Ahmet Gazi Kaya ve Belediye Başkanımız Rahmi Üstün de bu branşa büyük destek verdi,her konuda bize güçlerini hissettirdi. ve bu güçle geleceğe umutla bakmaya başladık."

Haftanın 5 günü çift antrenman yaptıklarının altını çizen Yüzme Antrenörü Özlem Kahraman ise "Sporcularımız günde bazen 3 saati bulan antrenmanlara katılıyor. Sürmeneli gençler bu branşı çok sevdi ve büyük bir hevesle çalışmalara katıldı. Özverili çalışmaların ardından şubat ayında Yozgat'ta yapılan müsabakalarda erkek takımımız, yılların takımlarını geçti, ikinci olarak büyük bir başarıya imza attı. Pandemi nedeniyle Türkiye finalleri ileri bir tarihe ertelendi fakat çalışmalarımız sürüyor. Kız takımımız da 3'üncü olarak alkış aldı. Hedef milli takıma sporcu yetiştirmek ve en kısa sürede 1. Lig'de mücadele edecek bir takım oluşturmak, bunu başaracak potansiyel var" diye konuştu. - TRABZON