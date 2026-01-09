Trabzon'da Turizm Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika
Ekonomi

Trabzon'da Turizm Toplantısı Gerçekleşti

09.01.2026 18:16
Trabzon, 2025 turizm hedeflerini değerlendirdi; yabancı turist sayısı 808 bine ulaştı.

Trabzon'da, 2025 Yılı Turizm Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Devlet Su İşleri 22. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Vali Aziz Yıldırım, Trabzon'a gelen yabancı turist sayısının 2025'de bir önceki yıla göre 97 bin kişi arttığını söyledi.

Artışın önceki yıla göre yüzde 14'e denk geldiğini dile getiren Vali Yıldırım, "Geçen yıl 711 iken bu yıl 808 bine yükselmiştir. Ölçülebilen yerli turistler olarak daha fazla olduğu kanaatindeyim. Yaklaşık 1 milyon 447 bin turistimiz var kayıtlı olarak." dedi.

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu da Trabzon'un artık bir turizm şehri olduğuna dikkati çekti.

Herkese önemli görevler düştüğünü aktaran Karaismailoğlu, "Hem kamu kurumları hem de sektörler turizm markasının yükselmesi için üzerine düşen görevleri yapması gerekiyor. Kamu kurumları ve kolluk görevlerini yaparken sektörde kendi içindeki çürükleri temizleme çalışmalarını yaparken sektör de kendi içerisindeki maalesef çürüklerini temizlemek zorunda." ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, hizmet kalitesinin yükselmesi halinde daha fazla tercihin oluşacağına dikkati çekerek, "Turizm bacasız sanayi dediğimiz çok önemli bir sektör. İnşallah bundan sonra daha da planlı bir şekilde daha profesyonelce yönetilmesi için bu tür toplantıları daha sık yapacağız." diye konuştu.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de Trabzon'da saha çalışmaları süren Turizm Master Planı çalışmasının mayıs ayında tamamlamayı planladıklarını söyledi.

Genç, 2026 yılında yapılacak çalışmalara değinerek, "Uzungöl'de 23-23 Ocak'ta Kış Festivali yapılacak. Dubai ve Arabistan'da yine turizm fuarları var. 2026 yılında aynı zamanda bir çeşitliliği ortaya koymak adına bu işleri geleneksel halde yapacağız ama ilk kez de bir Gastronomi Festivali de yapmak istiyoruz. Çünkü turist geldiği zaman o yöresel özellikli yemek çeşitleri onun için çok önemli." diye konuştu.

Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan da yaptığı sunumda 2025 yılının Trabzon turizmi açısından büyümenin net olarak görüldüğü bir yıl olduğunu aktardı.

Kentte toplam tesis sayısının 383, oda sayısının 17 bin 237 ve yatak kapasitesinin 35 bin 984'e ulaştığını belirten Erdoğan, 2025 yılında Trabzon'u toplam 1 milyon 447 bin 573 turistin ziyaret ettiğini, bunun 808 bininin yabancı, 639 bininin ise yerli turistlerden oluştuğunu kaydetti.

AK Parti Trabzon Milletvekilleri Vehbi Koç ve Yılmaz Büyükaydın'ın da birer konuşma yaptığı toplantıya turizm firması yöneticileri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA

