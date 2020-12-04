Trabzon'da yol inşaatı sırasında patlatılan dinamit nedeniyle bazı evlerin camları kırıldı - Son Dakika

Trabzon'da yol inşaatı sırasında patlatılan dinamit nedeniyle bazı evlerin camları kırıldı
04.12.2020 15:23
Trabzon'da yol inşaat çalışmaları sırasında patlatılan dinamit nedeniyle bazı evlerin camları kırıldı.
Trabzon'da yol inşaat çalışmaları sırasında patlatılan dinamit nedeniyle bazı evlerin camları kırıldı.
Ortahisar ilçesine bağlı Değirmendere Mahallesi'ndeki yol inşaatında kayaları parçalamak için dinamit kullanılarak kontrollü patlatma işlemi gerçekleştirildi.
Patlatma yapılacak alana yakın yollar, tedbir amacıyla polis ekiplerince trafiğe kapatıldı. Çevredeki vatandaşların da bilgilendirilmesinin ardından patlatma yapıldı.
Patlamanın etkisiyle çevredeki bazı evlerin camları kırıldı. Bu evlerde inceleme yapan firma yetkilileri, vatandaşlarla görüşerek zararlarının karşılanacağını belirttiler.
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