Trabzon'da yurt dışına gidecek eğitimcilere İngilizce ve kültür eğitimi verilecek - Son Dakika
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Trabzon'da yurt dışına gidecek eğitimcilere İngilizce ve kültür eğitimi verilecek

16.04.2022 16:12
Trabzon'da yurt dışına gidecek eğitimcilere İngilizce ve kültür eğitimi verilecek

Trabzon'da, AB ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen Erasmus Akreditasyonu kapsamında yurt dışına gidecek eğitimcilere 120 saatlik İngilizce ve kültür eğitimi verileceği bildirildi.

Trabzon'da, AB ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen Erasmus Akreditasyonu kapsamında yurt dışına gidecek eğitimcilere 120 saatlik İngilizce ve kültür eğitimi verileceği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kurum ile Trabzon Üniversitesi arasında imzalanan "Trabzon Erasmus Akreditasyonu Yabancı Dil ve Kültür Programı Projesi" protokolü kapsamında yurt dışına gidecek idareci ve öğretmenlere yönelik eğitimlerin ilkinin Trabzon Üniversitesi'nde gerçekleştirildiği belirtildi.

Türkiye'de bir ilk olan projeyle her yıl Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü Erasmus Akreditasyonu konsorsiyum üyesi kurumlarındaki çok sayıda idareci ve öğretmenin yurt dışı faaliyetlerine katılmadan önce İngilizce ve kültürler arası iletişim becerilerinin geliştirilmesi ve katılımcıların yurt dışı faaliyetlerinden en verimli şekilde faydalanabilmelerinin amaçlandığı kaydedildi.

Trabzon Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu'nda görev yapan akademisyenler tarafından yürütülecek ve haftada 3 gün 10'ar saatten toplamda 120 saatlik eğitim programını başarıyla tamamlayan katılımcıların sertifikalarını alarak yurtdışı eğitim faaliyetlerine katılabilecekleri aktarıldı.

Bu yıl Akçaabat, Araklı, Beşikdüzü, Maçka, Ortahisar, Of ve Yomra ilçelerindeki 21 okulda görev yapan 70 idareci ve öğretmenin faydalanacağı projenin 7 yıl süreceği belirtildi.

Eğitimcilere yönelik ilk dersi, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Burak Fettahoğlu, Trabzon Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atilla Çimer, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Servet Çelik ve Fatih Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hikmet Yazıcı'nın da takip ettiği kaydedildi.

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İngilizce, Erasmus, Türkiye, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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