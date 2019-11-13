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Trabzon'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı
6 saat önce
Trabzon'un Yomra ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 04:10 Kaynak: AA
Trabzon'un Yomra ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kaşüstü Mahallesi'ndeki Dalçık Tüneli'nde, sürücüleri henüz öğrenilemeyen 53 AAS 096 plakalı otomobil ile 35 AH 5757 plakalı tanker çarpıştı. Bu sırada 61 LG 496 plakalı panelvan da tankere arkadan çarptı.
Kazada, panelvanda bulunan E.S, A.S, S.S. ve E.Y. yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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