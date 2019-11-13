Son Dakika Haberleri: Trabzon'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı
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Trabzon'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

6 saat önce

Trabzon'un Yomra ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Trabzon'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı, System.String[]

Trabzon'un Yomra ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kaşüstü Mahallesi'ndeki Dalçık Tüneli'nde, sürücüleri henüz öğrenilemeyen 53 AAS 096 plakalı otomobil ile 35 AH 5757 plakalı tanker çarpıştı. Bu sırada 61 LG 496 plakalı panelvan da tankere arkadan çarptı.

Kazada, panelvanda bulunan E.S, A.S, S.S. ve E.Y. yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Trabzon, Yomra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 04:10 Kaynak: AA
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