Trabzon'daki cinayet davasında 2 sanık 33 ile 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
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Trabzon'daki cinayet davasında 2 sanık 33 ile 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı

02.03.2022 16:25
Trabzon'daki cinayet davasında 2 sanık 33 ile 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Trabzon'un Sürmene ilçesinde bir kişinin silahla öldürüldüğü olayda yargılanan sanıklardan biri 33 yıl 4 ay, diğeri 6 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Trabzon'un Sürmene ilçesinde bir kişinin silahla öldürüldüğü olayda yargılanan sanıklardan biri 33 yıl 4 ay, diğeri 6 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, Sürmene ilçesinde 24 Temmuz 2020'de, iş yeri önüne araç parkı yüzünden komşular arasında çıkan silahlı kavgada Kenan Aydemir'in öldürülmesine ilişkin yargılanan tutuklu sanık Ahmet Yavuz ve tutuksuz sanık Volkan Taşkın katıldı.

Mahkeme heyeti kararında, tutuklu sanık Ahmet Yavuz'un, maktul Kenan Aydemir'i kasten öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapisle cezalandırdı. Daha sonra heyet, sanığın cezasını suçu tahrik altında işlemesi nedeniyle 17 yıl hapse indirdi.

Sanığın, tutuksuz sanık Volkan Taşkın'a karşı işlediği kasten öldürmeye teşebbüs suçundan önce müebbet hapse çarptıran mahkeme, daha sonra suçun teşebbüs aşamasında kalması dolayısıyla 9 yıl 6 aya düşürülmesine, suçun tahrik altında işlenmesi nedeniyle ise 6 yıl 4 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Mahkeme, tutuklu sanık Yavuz'un, Murat Aydemir'e karşı işlediği kasten öldürmeye teşebbüs suçundan da önce müebbet hapis, daha sonra suçun teşebbüs aşamasında kalması dolayısıyla da 10 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Sanığın mağdur Barış Demir'e karşı öldürmeye teşebbüs suçuna dair somut delile ulaşılamadığından beraatı istendi.

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Volkan Taşkın'ın ise diğer sanık Ahmet Yavuz'a karşı işlediği kasten öldürmeye teşebbüs suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasına, suçun teşebbüs aşamasında kalması dolayısıyla 9 yıl 6 ay hapis cezasına düşürülmesine, suçun tahrik altında işlenmesi nedeniyle ise 6 yıl 4 ay hapis cezasına hükmetti.

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Ahmet Yavuz, Mahkeme, Sürmene, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trabzon'daki cinayet davasında 2 sanık 33 ile 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzon'daki cinayet davasında 2 sanık 33 ile 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
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