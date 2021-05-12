Trabzon'daki kan donduran cinayetin şüphelileri tutuklandı - Son Dakika

Trabzon'da, 2017 yılında tecavüze uğradıktan sonra bıçaklanıp başı taşla ezilerek öldürülen Pınar Kaynak cinayetinin şüphelisi Mustafa G. ve cinayette kendisine yardım ettiği öne sürülen N.P çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Trabzon'u Ortahisar ilçesi Çukurçayır Mahallesi'nde, 15 Ağustos 2017'de yaşanan dehşet verici olayda, 24 yaşındaki Pınar Kaynak, göğsüne bıçak saplanmış ve başı taşla ezilmiş halde ormanlık alanda ölü olarak bulundu.

Cinayeti aydınlatmak için uzun ve detaylı bir çalışma gerçekleştiren Trabzon Jandarma Komutanlığı, 1 çocuk annesi Pınar Kaynak'ın öldürülmeden önce tecavüze uğradığını tespit etti. Pınar Kaynak'ın çevresinden ve ikamet ettiği mahalledeki şüphelilerden alınan ve Ankara Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı'na gönderilen sprem örneklerinden DNA eşleşmesi yapan jandarma ekipleri, cinayetin şüphelisinin Pınar Kaynak ile aynı mahallede oturan 34 yaşındaki Mustafa G. olduğunu tespit etti.

Jandarma ekipleri, cinayetin şüphelisi Mustafa G.'yi dün yapılan operasyonla kıskıvrak yakaladı. Mustafa G. ile birlikte cinayete yardım ettiği iddia edilen N.P.'yi de gözaltında alan jandarma, şüphelileri çelik yelek giydirerek Trabzon Adliyesi'ne sevk etti.

Olay günü birliktelerdi

Cinayetin şüphelisi Mustafa G. savcılıktaki ifadesinde, olayın yaşandığı tarihte Pınar Kaynak'la görüştüğünü söyleyerek, "Akşam birlikte alkol aldık. Sonra da ilişkiye girdik. Daha sonra ben Pınar'ı araçla olayın olduğu yere bıraktım. Benden sonra ne oldu bilmiyorum" dedi. Mustafa G. hakkındaki tecavüz ve cinayet iddialarını reddetti.

Savcılıktaki işlemlerin ardından 2 şüpheli "canavarca hisle kasten öldürme" iddiasıyla tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildiler. Mustafa G. ve N.P. çıkarıldıkları Nöbetçi 3. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Trabzon E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. - TRABZON