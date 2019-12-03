Trabzon Emniyet Müdürü Alper'den

Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Alper, mesajında, engelsiz yaşamın önemine dikkati çekerek, "Engelleri beraber aşarak engelsiz bir yaşam sağlayabiliriz." ifadesini kullandı.

Bu konuda herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğine işaret eden Alper, şunları kaydetti:

"Engelli kardeşlerimizin, hayatın her alanında yaşam kalitelerinin artırılması noktasında, üzerimize düşen konuları hassas şekilde ele almalıyız. Toplum olarak doğuştan ya da sonradan engelli olanların sosyal hayata katılmaları konusunda azami gayret göstermeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm engellilerimize ve ailelerine sağlıklı, huzurlu bir yaşam diliyorum."