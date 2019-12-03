Son Dakika Haberleri: Trabzon Emniyet Müdürü Alper'den "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" mesajı
Son Dakika Güncel Trabzon Emniyet Müdürü Alper'den '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' mesajı - Son Dakika

Trabzon Emniyet Müdürü Alper'den "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" mesajı

6 saat önce

Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Trabzon Emniyet Müdürü Alper'den

Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Alper, mesajında, engelsiz yaşamın önemine dikkati çekerek, "Engelleri beraber aşarak engelsiz bir yaşam sağlayabiliriz." ifadesini kullandı.

Bu konuda herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğine işaret eden Alper, şunları kaydetti:

"Engelli kardeşlerimizin, hayatın her alanında yaşam kalitelerinin artırılması noktasında, üzerimize düşen konuları hassas şekilde ele almalıyız. Toplum olarak doğuştan ya da sonradan engelli olanların sosyal hayata katılmaları konusunda azami gayret göstermeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm engellilerimize ve ailelerine sağlıklı, huzurlu bir yaşam diliyorum."

Dünya Engelliler Günü, Metin Alper, Trabzon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 11:34 Kaynak: AA
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