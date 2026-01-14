Trabzon Gazileri Yılın Kareleri Oylamasında - Son Dakika
Trabzon Gazileri Yılın Kareleri Oylamasında

14.01.2026 15:29
Kıbrıs Gazileri, AA'nın 2025 Yılın Kareleri oylamasında duygusal fotoğraflar seçti.

Trabzon'da yaşayan Kıbrıs Gazileri, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Gaziler, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ve dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Türkiye Muharip Gazileri Derneği Trabzon Şubesi Başkanı Seyyah Sağıroğlu ile gaziler, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı", "Portre" kategorisinde ise Cem Özdel'in "Rastgeldi" adlı karesini seçti.

"Haber" kategorisinde Burak Akbulut'un "Alaz atlı" fotoğrafına oy veren gaziler, "Spor" kategorisinde Evrim Aydın'ın "Aduken!", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Beytullah Eles'in "Göklerde bir kale" ve "Günlük Hayat" kategorisinde Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" isimli fotoğrafını tercih etti.

Sağıroğlu, Anadolu Ajansının dünyanın her yerindeki olayları fotoğraflayarak insanlara duyurduğunu söyledi.

Savaşın ne demek olduğunu bildiklerini dile getiren Sağıroğlu, "Savaş fotoğraflarını sizin albümünüzde görmek bizi bir daha eski yıllara götürdü. Özellikle Gazze'de gördüğümüz fotoğraflarda üzüntüden çok bir şey yapamayacağımızın sıkıntısı içerisine girdik." dedi.

Filistinlilerin gıdaya ulaşma konusunda yaşadığı drama da dikkati çeken Sağıroğlu, seçim yaparken çok duygulandıklarını belirtti.

Sağıroğlu, AA ve muhabirlerine teşekkür ederek, diğer kategorilerde de çok güzel fotoğrafların yer aldığını ifade etti.

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesi üzerinden 15 Şubat saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Trabzon, Kıbrıs, Güncel

