Trabzon Havalimanı'na Yeni Terminal ve Pist

AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR/MERTKAN ORUÇ - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Havalimanı'na 10 milyon yolcu kapasiteli terminal binası ve 3 bin metrelik pist yapılacağını belirterek, "Yatırım programına aldık, ihalesini yaptık, yer teslimi, temel atma ve kazma vurma aşamasındayız." dedi.

Uraloğlu, AA muhabirine, kara, hava ve demir yollarında 2026'da hizmete alınacak projelere ilişkin bilgi verdi.

Kalkınma Yolu Projesi'nin önemine işaret eden Uraloğlu, "Projeyi bitirmiş olduk, destek verdik. Fav Limanı'ndan başlayıp 1200 kilometre demir ve kara yoluyla Türkiye'ye gelecek Ovaköy Sınır Kapısı'ndan Türkiye'de de yaklaşık 2 bin 90 kilometrelik bir hatla Kapıkule'den çıkmış olacak. Karadeniz, Akdeniz ve Ege Denizi'ne de bağlantıları olacak. Ülkemizdeki büyük bölümünü bitirdik. Güneydoğu'da bazı eksiklikler var, onları da planladık. Irak, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar olarak, Irak tarafında yapacağımız işin finansman modeli için mutabık kaldık. Bu yıl o finansmanı netleştirip orada yapım çalışmalarına başlama gayretimiz var." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) aracılığıyla ülkenin siber güvenliğini sağladığını anımsatarak, Siber Güvenlik Başkanlığının kurulmasıyla USOM'un siber güvenlikle ilgili yetkilerini devrettiklerini söyledi. Uraloğlu, her türlü bilgi ve veri akışının BTK'de olduğunu, iki kurumun iç içe ve işbirliği halinde bir çalışma yürütmeye devam edeceğini belirtti.

Kara yollarının kapıdan kapıya dünyadaki tek ulaşım modu olduğunu dile getiren Uraloğlu, "Biz kara yolu taşımacılık ağını güçlendirmeye devam ediyoruz. Karayolları Genel Müdürlüğünün 68 bin 500 kilometre yol ağı var. Bunun 30 bin kilometresi bölünmüş yol ve bu, yüzde 40'ın üzerinde. Ama trafiğin yüzde 80-85'i bu bölünmüş yolların üzerinde akıyor. Bu, bölünmüş yolları doğru yere yaptığımızın istatistiki bilgisidir. Şehirlerin yoğunluğu, aile ya da kişi başına düşen araç sayılarında artış oldukça mutlaka alternatif güzergahların ve yolların veya bazı kavşak düzenlemelerinin de hayata geçirilmesi gerekir." diye konuştu.

Uraloğlu, devam eden kara yolu projelerine ilişkin bilgi vererek, "Antalya-Alanya Otoyolu'na çok hızlı devam ediyoruz. Ankara-Kırıkkale Delice Otoyolu'nda çalışmalarımız sürüyor. Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu'nda yine çalışmalar devam ediyor. Başakşehir-Nakkaş Otoyolu'nda yapım çalışmaları sürüyor." dedi.

Tünel projeleri bu yıl hizmete alınacak

Bakan Uraloğlu, ülke genelinde yürüttükleri birçok tünel ve viyadük çalışması olduğunu anlatarak, bunlardan Alacabel Tüneli'ni, Erzurum-Rize güzergahındaki Dallıkavak Tüneli'ni ve Sivas'taki Geminbeli Tüneli'ni bu yıl devreye alacaklarını bildirdi.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün üzerinden geçecek İstanbul Kuzey Demiryolu Geçişi Projesi'ne ilişkin bilgi veren Uraloğlu, "122 kilometre uzunluğundaki İstanbul Kuzey Demiryolu Geçişi Projesi'ni bitirmiştik, Dünya Bankasının liderliğinde dünyadaki diğer finans kuruluşlarının katılımıyla yaklaşık 6 milyar dolara yakın bir finansmanı netleştirdik, yılın ilk yarısında ihalesini yapmayı planlıyoruz. Uzak Doğu'dan Avrupa'nın en uzağına, Londra'ya kadar gidecek demir yolu hattındaki kapasite problemini ortadan kaldırmış olacağız. Şu an sadece Marmaray'dan günde 4 yük treni geçirebiliyoruz. Proje çift hatlı olacak ve artık bir kapasite problemimiz kalmayacak. Başladığımızda 5 yılda bitireceğimiz bir projedir. Hem İstanbul'a hem ülkemize hem de uluslararası ticarete hizmet edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Hava yollarıyla seyahat eden yolcu sayısının bu yıl 260 milyonu geçmesi bekleniyor

Uraloğlu, Türkiye'de havalimanı sayısını 26'dan 58'e çıkardıklarını, komşu kentinde havalimanı olmayan ilin kalmadığını dile getirdi.

Bayburt-Gümüşhane ve Yozgat havalimanlarının yapımının devam ettiğini belirten Uraloğlu, şöyle devam etti:

"2026 yılı içinde onları açarak hizmete sunmuş olacağız. Trabzon Havalimanı, 58 havalimanımızdan biri. 2 bin 650 metre pist uzunluğuyla belli büyüklükteki uçakların inebileceği bir havalimanı. Gerek pist olarak gerekse terminal binalarını genişleme imkanı yok. 3 milyonun üzerinde yolcu sirkülasyonu söz konusu ve Doğu Karadeniz'deki en çok turist alan illerimizin başında. Trabzon Havalimanı'nı 10 milyon yolcu kapasiteli terminal binası ve 3 bin metrelik pistiyle büyük gövdeli uçakların inebileceği şekilde tasarladık. Yatırım programına aldık, ihalesini de yaptık, yer teslimi, temel atma ve kazma vurma aşamasındayız."

Uraloğlu, hava yoluyla seyahat eden yolcu sayısının 2025'te 247 milyona ulaştığını, 2026'da bu sayının 260 milyonu geçmesini beklediklerini kaydetti.