Son Dakika Haberleri: Trabzon İş Dünyasından Bakan Albayrak'a Ek Limit Teşekkürü

Trabzon İş Dünyasından Bakan Albayrak'a Ek Limit Teşekkürü

1 saat önce

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Suat Hacısalihoğlu, bankaların iş dünyasına sağladığı KOBİ Değer 2 Kredisi için ek limit taleplerine anında karşılık veren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a teşekkür etti.

Trabzon İş Dünyasından Bakan Albayrak'a Ek Limit Teşekkürü, System.String[]
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Suat Hacısalihoğlu, bankaların iş dünyasına sağladığı KOBİ Değer 2 Kredisi için ek limit taleplerine anında karşılık veren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a teşekkür etti.

TTSO'dan yapılan yazılı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 19 Mart'ta Trabzon'da iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldiği anımsatılarak, Hacısalihoğlu'nun toplantıda, Albayrak'a 6 ay ana para ödemesiz, 36 ay vade ile KOBİ Değer 2 kredisi almak için bankalara başvuran üyelerin, 'limitimiz kalmadı' diyerek geri çevrildiğini ilettiği ve yeni limit sağlanması talebinde bulunduğu belirtildi.

Albayrak'ın, talep üzerine anında Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın'ı arayarak Trabzon limitlerinin iki katına çıkartılmasını sağladığı vurgulanan açıklamada, bu gelişme üzerine Türkiye Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çödek'in, Trabzon Bölge Koordinatörü Erdoğan Başıhoş ve diğer ilgililerle TTSO'yu ziyaret ederek, kendi bankalarına tahsis edilen ek limit miktarının en kısa süre içinde uygulamaya koyulacağını bildirdikleri kaydedildi.

Açıklamada, Hacısalihoğlu'nun şu ifadelerine yer verildi:

"Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın ve diğer ilgililere, Trabzon iş dünyası adına teşekkür ediyorum. Üyelerimizin ekonomideki sıkışıklığı atlatması adına bu krediler çok önemli. Trabzon'a yeni limit tahsis eden Sayın Bakanımıza bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 01:53 Kaynak: AA

Berat Albayrak, Trabzon Ticaret Ve Sanayi Odası, Trabzon, Ekonomi
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