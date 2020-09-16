TRABZON Otomobili ise drift yapan sürücüye ceza - Son Dakika

Otomobili ise drift yapan sürücüye ceza

TRABZON'un Beşikdüzü ilçesinde TIR parkında otomobiliyle drift yapan sürücüye para cezası kesildi, ehliyeti ve otomobiline el konuldu.

Beşikdüzü ilçesinde düğünden dönen bir sürücü otomobili ile drift yaparken sosyal medyadan canlı yayınla o anları paylaştı. Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından tespit edilen sürücüye 8.294 TL trafik idari para cezası kesildi, otomobili ve ehliyetine 60 gün süre el konuldu. Sürücüye ayrıca maske takmadığı için 900 TL para cezası uygulandı.