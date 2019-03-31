Trabzon'un Araklı İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...
3 saat önce
Trabzon'un Araklı ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Recep Çebi kazandı.
Trabzon
'un Araklı
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Recep Çebi
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Recep Çebi 12 bin 728, Saadet Partisi
adayı Ümit Çebi
5 bin 148, BBP
adayı Hamit Baycan
3 bin 837 oy aldı.
-Çebi'nin özgeçmişi-
Recep Çebi, 1965 yılında Trabzon'un Araklı ilçesinde doğdu. Öğrenim hayatına Araklı'da başlayarak Avrasya Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı bölümünde tamamladı. Recep Çebi evli ve üç çocuk babasıdır.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:57 Kaynak: AA
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