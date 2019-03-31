Son Dakika Haberleri: Trabzon'un Araklı İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Trabzon'un Araklı İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

3 saat önce

Trabzon'un Araklı ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Recep Çebi kazandı.

Trabzon'un Araklı İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı..., System.String[]
Trabzon'un Araklı ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Recep Çebi kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Recep Çebi 12 bin 728, Saadet Partisi adayı Ümit Çebi 5 bin 148, BBP adayı Hamit Baycan 3 bin 837 oy aldı.

-Çebi'nin özgeçmişi-

Recep Çebi, 1965 yılında Trabzon'un Araklı ilçesinde doğdu. Öğrenim hayatına Araklı'da başlayarak Avrasya Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı bölümünde tamamladı. Recep Çebi evli ve üç çocuk babasıdır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:57 Kaynak: AA

Recep Çebi, AK Parti, Trabzon, Araklı, Güncel
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