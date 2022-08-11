Maçka ilçesinde, 11 Ağustos 2017'de, PKK'lıların erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine evi gösteren Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik, teröristlerin açtığı ateşle şehit oldu. Şehit olmadan önce sosyal medya hesabında 'Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın' paylaşımının ortaya çıkmasıyla Türkiye 'yi hüzne boğan Bülbül'ün şehadetinin üzerinden 5 yıl geçti.

Kaynak: DHA

Eren Bülbül, Jandarma, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Eren Bülbül, vefatının 5'inci yılında kabri başında anıldı - Son Dakika

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