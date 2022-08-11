Eren Bülbül, vefatının 5'inci yılında kabri başında anıldı - Son Dakika
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Eren Bülbül, vefatının 5'inci yılında kabri başında anıldı

11.08.2022 12:01
Eren Bülbül, vefatının 5'inci yılında kabri başında anıldı

TRABZON'un Maçka ilçesinde, 2017 yılında PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit olan Eren Bülbül (15), ölümünün 5'inci yıl dönümünde kabri başında dualarla anıldı.

TRABZON'un Maçka ilçesinde, 2017 yılında PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit olan Eren Bülbül (15), ölümünün 5'inci yıl dönümünde kabri başında dualarla anıldı.

Maçka ilçesinde, 11 Ağustos 2017'de, PKK'lıların erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine evi gösteren Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik, teröristlerin açtığı ateşle şehit oldu. Şehit olmadan önce sosyal medya hesabında 'Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın' paylaşımının ortaya çıkmasıyla Türkiye'yi hüzne boğan Bülbül'ün şehadetinin üzerinden 5 yıl geçti.

KABRİ BAŞINDA ANILDIŞehit Eren Bülbül için ölümünün yıl dönümünde Maçka ilçesindeki mezarı başında anma programı düzenlendi. Törene, Vali Yardımcısı Emin Sait Karahaliloğlu, Maçka Kaymakamı Selim Çomaklı, Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman ile çok sayıda kişi katıldı. Törende Rize Merkez İmam Hatip Okulu öğrencileri Kuran-ı Kerim okudu. Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçiler de Eren Bülbül'ün kabri başında dua edip, çiçekler bıraktı.

Anma ve duanın ardından katılımcılar üzerinde Türk bayraklı bakara suresi yazılı dua tablosu şehit annesi Ayşe Bülbül'e verildi. Törende acılı anne Bülbül, gözyaşı dökerek, gelenlere teşekkür etti.


YORUMLAR
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Eren Bülbül bu fotoğraf çekildikten 10 dakika sonra şehit oldu Eren Bülbül bu fotoğraf çekildikten 10 dakika sonra şehit oldu Astsubay Ferhat Gedik şehadetinin 5. yılında mezarı başında dualarla anıldı Astsubay Ferhat Gedik şehadetinin 5. yılında mezarı başında dualarla anıldı Eren Bülbül şehadetinin beşinci yılında mezarı başında anıldı Eren Bülbül şehadetinin beşinci yılında mezarı başında anıldı
Kaynak: DHA

Eren Bülbül, Jandarma, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eren Bülbül, vefatının 5'inci yılında kabri başında anıldı - Son Dakika

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