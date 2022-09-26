İlçe Jandarma Komutanlığı ile İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Timlerinin yaptığı operasyonda, 1 kilogram kubar esrar, 100 gram metanfetamin, hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, sustalı bıçak, 2 av tüfeği ile 346 fişek ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, ilçeye bağlı Bölümlü Mahallesi'nde E.A'nın evinde uyuşturucu madde bulundurduğu ve piyasaya sürmeye çalıştığı tespit edildi.

Kaynak: AA

Jandarma, Hisarcık, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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