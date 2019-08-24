Trabzon'un tarihi kimliği ön plana çıkarılacak

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, hayata geçirecekleri projeler sayesinde Trabzon'un tarihi kimliğini daha da ön plana çıkarmayı hedeflediklerini, bu kapsamda dört projenin çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Zorluoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trabzon'un en önemli turizm destinasyon noktası olan meydanı daha da çekici hale getirmek amacıyla Meydan Sokak Sağlıklaştırması Projesi'ni hazırladıklarını belirtti.

Bu kapsamda, Atatürk Alanı ile 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda 1. ve 2. etap yenileme çalışmalarının tamamlandığını anımsatan Zorluoğlu, "Meydan çevresinde bulunan ve meydana cephesi olan binalar, sokak sağlıklaştırması çerçevesinde yeniden düzenlenecek." dedi.

Zorluoğlu, proje kapsamda 45 binanın yaklaşık 600 metre cephesine sokak sağlıklaştırma çalışması yapılacağını vurguladı.



Gülcemal Rekreasyon Projesi



Başkan Zorluoğlu, vatandaşların güzel vakit geçireceği, ulaşımı kolay, belirli noktalarda denize ulaşılabilen, sosyal, kültürel, sportif ve günlük ihtiyaçların karşılanabileceği tesislerin oluşturulabilmesi için Gülcemal Dolgu Alanı Rekreasyon Proje çalışmalarının da devam ettiğini aktardı.



Projenin iki etaptan oluştuğunun altını çizen Zorluoğlu, "1. etap 250 bin metrekare dolgusu ve tahkimatının birinci kısmı tamamlandı. 2. etapta ise yaklaşık 450 bin metrekare dolgu yapılacak. Böylece şehrimiz toplamda yaklaşık 700 bin metrekarelik rekreasyon alanına sahip olacak. Ayrıca şehir merkezinde yıllardır özlenen halk plajının da burada yapılması planlanıyor." diye konuştu.



Zorluoğlu, birinci kısımda mega lunapark, her yaşa uygun çocuk oyun alanları, 20 metre genişliğinde 750 metrelik kanal, konser, serbest etkinlik ve miting alanı, açık alışveriş caddesi, yürüyüş ve bisiklet yolu, restoran ve cafeler, yeşil alanlar ile otoparkların yer alacağını dile getirdi.



İkinci kısımda ise yapay kano yarış pisti, rafting alanı, 1 kilometrelik plaj, aquapark, 20 metre eninde 1500 metre uzunluğunda kanal inşa edileceğini belirten Zorluoğlu, bu alanda spor tesisleri, go-kart/trafik eğitim alanı, yürüyüş-bisiklet yolu, restoran ve kafeteryalar, macera parkı, çocuk oyun alanları, nostaljik yolcu treni, dış mekan fitness alanı ve otopark yapılacağını kaydetti.



Ganita-Faroz Kentsel Tasarım Projesi



Zorluoğlu, Trabzon'un doğal yapısı korunan en güzide yerlerinden birinin Ganita olduğunu, buranın yeniden eski günlerine dönmesi için Ganita-Faroz Kentsel Tasarım Projesi hazırlanacağını söyledi.



Bu çerçevede, Ganita ile Faroz arasına kentsel tasarım proje çalışmasının devam ettiğini anlatan Zorluoğlu, şu değerlendirmede bulundu:



"Vatandaşlarımızın araçları dışında meydandan yürüyüş aksları ile bu bölgeye ulaşması tasarlanıyor. Ganita'da seyir terasları, güneşlenme alanları, tematik bahçeler, küçük meydanlar, çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolu kesintisiz Faroz'un batısındaki mevcut hatlara bağlanacak. Güzergahta uçan teras diye adlandırılan suya sıfır seyir ve balık tutma alanları, restoran, cafe, büfeler ve otopark yer alacak. Pazarkapı Mahallesi Mumhane mevkisi önünde içinde cami alanını da bulunduran dolgu alanı, şehir içi otobüs ve minibüsler ile geçmişte olduğu gibi bir ulaşım üstü olarak tasarlanacak. Yapımı devam eden caminin batı kısmı Bordo Mavi Meydan olarak planlanmaktadır. Bu bölge kuyumcu kent ve Avrasya pazarı ile desteklenerek yerli ve yabancı turistlerin Bordo Mavi Meydan ile ekolojik köprülerle Ganita-Faroz sahil aksına bağlanması sağlanacak."



Zorluoğlu, Ganita-Faroz ve Pazarkapı Mumhame önü dolgu alanının bir bütün olarak ele alınarak birbirini destekleyen ve besleyen alanlar olacağını ifade etti.

Kadınlar Hali Projesi



Başkan Murat Zorluoğlu, çalışkan Karadeniz kadınının bahçesinde yetiştirdiği meyve ve sebzelerin de satışa sunulduğu ve adını da bu özelliğinden alan Pazarkapı Mahallesi'ndeki Kadınlar Halinin Trabzon için çok önemli bir değere sahip olduğunu söyledi.



Kadınlar Halinin, yerel halk ile bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin hafızasına kazınmış olması nedeniyle Tabakhane Kentsel Dönüşüm Projesi çerçevesinde aynı bölgede yeniden yapılması için proje çalışmalarının tamamlandığını belirten Zorluoğlu, "Proje, 23 Ağustos 2017'de Trabzon Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünce onaylandı. Mevcut binada bulunan ahşap makaslar sökülerek bakımı yapılacak ve yeni binada tekrar kullanılacak." dedi.



Zorluoğlu, ihalenin 3 Temmuz 2018'de yapıldığını anımsatarak, tahliyelerin yapılmasının ardından imalatın başlayacağını ifade etti.



Yeni Kadınlar Halinin 3 bin 500 metrekarelik bodrum katında 72 araçlık otopark ve depoların yer alacağını dile getiren Zorluoğlu, 2 bin 300 metrekarelik zemin katta ise 68 dükkan ve depolar yapılacağını vurguladı.

Halin birinci katında 51 dükkan ve depolar ile 650 metrekarelik kadınların açık satış yapabilecekleri yer olacağına işaret eden Zorluoğlu, ikinci katın ise esnaf lokantası, 225 metrekare kapalı, 353 metrekare de terastan oluşacağını kaydetti.

Hayata geçirecekleri projeler sayesinde Trabzon'un tarihi kimliğini daha da ön plana çıkarmayı hedeflediklerine dikkati çeken Zorluoğlu, bu kapsamda dört projenin çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Zorluoğlu, Trabzonlulara en iyi hizmeti sunmak için çalışmalara aralıksız devam ettiklerini sözlerine ekledi.