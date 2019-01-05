Son Dakika Haberleri: Trabzon Üniversitesine 60 Akademisyen Alınacak

Trabzon Üniversitesine 60 Akademisyen Alınacak

59 dakika önce

Trabzon Üniversitesine 6'sı profesör 60 akademisyen alınacak.

Trabzon Üniversitesine 60 Akademisyen Alınacak, System.String[]
Trabzon Üniversitesine 6'sı profesör 60 akademisyen alınacak.

Trabzon Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Fatih Eğitim Fakültesinde 3, Spor Bilimleri Fakültesinde 2, Devlet Konservatuvarında ise 1 profesör görevlendirilecek.

Fatih Eğitim Fakültesine 7, Devlet Konservatuvarına 3, Güzel Sanatlar ile Spor Bilimleri Fakültesine de birer doçent atanacak.

Fatih Eğitim ile Spor Bilimleri Fakültesinde beşer, Vakfıkebir Meslek Yüksekokulunda 3, Devlet Konservatuvarı ve Hukuk Fakültesi ile Beşikdüzü Meslek Yüksekokulunda ikişer, İlahiyat, İletişim ve Güzel Sanatlar Fakültesinde de birer doktor öğretim üyesi alınacak.

Tonya Meslek Yüksekokuluna 6, Şalpazarı Meslek Yüksekokuluna 3, Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu ile İlahiyat, Güzel Sanatlar ve Fatih Eğitim Fakültesi ve Devlet Konservatuvarına birer öğretim görevlisi atanacak.

Ayrıca Spor Bilimleri Fakültesinde 4, Hukuk Fakültesinde ise 2 araştırma görevlisi görevlendirilecek.

Kadrolara başvurular 15 Ocak'a kadar yapılabilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 05:01 Kaynak: AA

Eğitim
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'dan Çiftçilere Müjde: Ay Sonuna Kadar 2 Milyar 35 Milyon Liralık Tarımsal Destek Verilecek Son Dakika! Başörtülü Kadınlara Hakaret Ettiği İddia Edilen Deniz Çakır Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Son Dakika! Ukrayna'da Türk Kızlarını Öldüren Katil Zanlısı İstanbul'da Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2019 18:00:39. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzon Üniversitesine 60 Akademisyen Alınacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]