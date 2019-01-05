Trabzon Üniversitesine 60 Akademisyen Alınacak

Trabzon
Üniversitesine 6'sı profesör 60 akademisyen alınacak.
Trabzon Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Fatih
Eğitim Fakültesinde 3, Spor Bilimleri Fakültesinde 2, Devlet Konservatuvarında ise 1 profesör görevlendirilecek.
Fatih Eğitim Fakültesine 7, Devlet Konservatuvarına 3, Güzel Sanatlar ile Spor Bilimleri Fakültesine de birer doçent atanacak.
Fatih Eğitim ile Spor Bilimleri Fakültesinde beşer, Vakfıkebir
Meslek Yüksekokulunda 3, Devlet Konservatuvarı ve Hukuk Fakültesi
ile Beşikdüzü
Meslek Yüksekokulunda ikişer, İlahiyat, İletişim ve Güzel Sanatlar Fakültesinde de birer doktor öğretim üyesi alınacak. Tonya
Meslek Yüksekokuluna 6, Şalpazarı
Meslek Yüksekokuluna 3, Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu ile İlahiyat, Güzel Sanatlar ve Fatih Eğitim Fakültesi ve Devlet Konservatuvarına birer öğretim görevlisi atanacak.
Ayrıca Spor Bilimleri Fakültesinde 4, Hukuk Fakültesinde ise 2 araştırma görevlisi görevlendirilecek.
Kadrolara başvurular 15 Ocak'a kadar yapılabilecek.