Trabzon Valisi Ustaoğlu'ndan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı - Son Dakika

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ustaoğlu, mesajında, öğretmenlerin ülkeyi aydınlık geleceğe taşımak gibi yüksek ideallere sahip, geçmişini bilerek geleceğe güvenle bakan ve ülkenin yarınlarının emanet edileceği nesiller yetiştiren, kutsal bir mesleğin fedakar mensupları olduklarını belirtti.

Eğitim öğretim sisteminin temel yapı taşları olan öğretmenlerin aktardığı bilgi ve birikimle, bilimden sanata, eğitimden kültüre pek çok alanda yetkin ve nitelikli bireyler yetiştirerek geleceği sağlam temeller üzerinde yükselttiklerini ifade eden Ustaoğlu, şunları kaydetti:

"Bizler 'Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum' düsturuyla medeniyetler inşa etmiş bir inancın mensuplarıyız. Bu inançla öğretmenliğin kutsal bir görev olduğuna inanırız. Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk de 'Bir toplum ulus olabilmek için mutlaka eğitimcilere, öğretmenlere muhtaçtır. Onlardır ki toplumu gerçek bir ulus haline getirirler' diyerek öğretmenlerin ifa ettiği kutsal ve önemli görevi işaret etmiştir. Millet mekteplerinin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal'e 'Başöğretmenlik' unvanının verildiği bu anlamlı günde, yarınki büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında mihenk taşı olacak gençlerimize rehberlik eden, ışık olan siz değerli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyor, çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum."