Son Dakika Haberleri: Trabzon Valisi Ustaoğlu'nun Ziyaretleri

Trabzon Valisi Ustaoğlu'nun Ziyaretleri

13 dakika önce

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Karadeniz Teknik Üniversitesindeki (KTÜ) teknoloji merkezlerini ziyaret etti.

Trabzon Valisi Ustaoğlu'nun Ziyaretleri, System.String[]
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Karadeniz Teknik Üniversitesindeki (KTÜ) teknoloji merkezlerini ziyaret etti.

Vali Ustaoğlu, beraberindeki KTÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Baykal, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) Genel Sekreteri Onur Adıyaman ve ilgili kurum müdürleri ile KTÜ'de yer alan Teknokent, Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Farmasötik Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezini ziyaret ederek, ilgililerden bilgi aldı.

Karadeniz Teknik Üniversitesinin başarılarına da dikkati çeken Ustaoğlu, "Teknokent, üniversite sanayi işbirliğinin gerçekleştirilmesi yolunda önemli çalışmalar yapmaktadır. Teknoloji üretebilen girişimcilere alan tahsisi yaparak, projelerin etkin ve sürdürülebilir kılınmasının yanı sıra firmaların inovasyon kültürünü ve teknolojiyi üretebilme kabiliyetini de desteklemektedir." diye konuştu.

Ustaoğlu, ayrıca Teknokent, Teknoloji Transfer Ofisi ile Farmasötik Teknolojiyi Uygulama ve Araştırma Merkezinin, bölgenin yatırım anlamında cazibe merkezi konumunu da güçlendireceğini sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 03:44 Kaynak: AA

ODTÜ Teknokent, Karadeniz, Trabzon, Güncel
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