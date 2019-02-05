Trabzon Valisi Ustaoğlu'nun Ziyaretleri

Trabzon
Valisi İsmail Ustaoğlu, Karadeniz
Teknik Üniversitesindeki (KTÜ) teknoloji merkezlerini ziyaret etti.
Vali Ustaoğlu, beraberindeki KTÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Baykal
, Doğu Karadeniz
Kalkınma Ajansı (DOKA) Genel Sekreteri Onur Adıyaman
ve ilgili kurum müdürleri ile KTÜ'de yer alan Teknokent
, Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Farmasötik Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezini ziyaret ederek, ilgililerden bilgi aldı.
Karadeniz Teknik Üniversitesinin başarılarına da dikkati çeken Ustaoğlu, "Teknokent, üniversite sanayi işbirliğinin gerçekleştirilmesi yolunda önemli çalışmalar yapmaktadır. Teknoloji üretebilen girişimcilere alan tahsisi yaparak, projelerin etkin ve sürdürülebilir kılınmasının yanı sıra firmaların inovasyon kültürünü ve teknolojiyi üretebilme kabiliyetini de desteklemektedir." diye konuştu.
Ustaoğlu, ayrıca Teknokent, Teknoloji Transfer Ofisi ile Farmasötik Teknolojiyi Uygulama ve Araştırma Merkezinin, bölgenin yatırım anlamında cazibe merkezi konumunu da güçlendireceğini sözlerine ekledi.