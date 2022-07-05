Trabzon Valisi Ustaoğlu, Şalpazarı'nda muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika
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Trabzon Valisi Ustaoğlu, Şalpazarı'nda muhtarlarla bir araya geldi

05.07.2022 17:34
Trabzon Valisi Ustaoğlu, Şalpazarı'nda muhtarlarla bir araya geldi

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Şalpazarı ilçesinde düzenlenen muhtarlar toplantısına katıldı.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Şalpazarı ilçesinde düzenlenen muhtarlar toplantısına katıldı.

İlçeye gelen Ustaoğlu, Şalpazarı Kaymakamı Zekeriya Murat Şahan, Belediye Başkanı Refik Kurukız, AK Parti İlçe Başkanı Zeki Çabuk, kurum müdürleri ve vatandaşlar tarafından karşılandı.

Ustaoğlu, daha Atatürk İlkokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen Muhtarlar Toplantısı'na katıldı.

İlçe Kaymakamı Zekeriya Murat Şahan'ın brifinginin ardından Ustaoğlu, toplantıda muhtarların taleplerini ve sorunlarını dinledi.

Daha sonra Ustaoğlu, bir süre önce Yükseköğretim Kurulu üyeliğine atanan Prof. Dr. Hüseyin Karaman ve Kaymakam Şahan ile Şalpazarı Belediyesini ziyaret etti.

Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız, ziyaret anısına Ustaoğlu'na tablo hediye edildi.

Belediye ziyaretinin ardından Şalpazarı Belediyesi tarafından Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) çerçevesinde Geyikli Mahallesi'ndeki atölyede incelemelerde bulunan Ustaoğlu, ayrıca Acısu tesisleri ve Doğancı Mahallesi'ni de ziyaret etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trabzon Valisi Ustaoğlu, Şalpazarı'nda muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

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