Son Dakika Haberleri: Trabzon ve Giresun'da Eğitime Kar Engeli

Trabzon ve Giresun'da Eğitime Kar Engeli

10 dakika önce

Trabzon'un 2, Giresun'un 1 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Trabzon ve Giresun'da Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Trabzon'un 2, Giresun'un 1 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Kentin yüksek kesimlerinde dün başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışı, yolların kapanmasına neden oldu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava ve yol şartları nedeniyle Düzköy ve Tonya ilçelerinde eğitime bugün ara verildi.

Ayrıca, il merkezinde Ortahisar Karlık İlkokulu ve Ortaokulu, Çağlayan Merkez Şehit Gürcan Bayrak İlkokulu ve Ortaokuluna taşıma yoluyla gelen öğrenciler ile Araklı, Akçaabat, Arsin, Yomra, Sürmene, Şalpazarı ve Köprübaşı ilçelerinde yoğun kar yağışından etkilenen bazı okullardaki öğrencilerin de bugün izinli sayılması kararlaştırıldı.

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde ise köy okullarında eğitime bugün ara verilirken taşımalı eğitim gören öğrenciler ise izinli sayılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:31 Kaynak: AA

Kar, Trabzon, Giresun, Güncel
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