Trabzon ve Rize'de sağlık çalışanları iş bırakma eylemi yaptı - Son Dakika
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Trabzon ve Rize'de sağlık çalışanları iş bırakma eylemi yaptı

14.03.2022 15:07
Trabzon ve Rize'de sağlık çalışanları iş bırakma eylemi yaptı

Trabzon ve Rize'de sağlık çalışanları, "14 Mart Tıp Bayramı"nda iş bırakma eylemi yaptı.

Trabzon ve Rize'de sağlık çalışanları, "14 Mart Tıp Bayramı"nda iş bırakma eylemi yaptı.

Trabzon'da, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Numune Kampüsü bahçesinde bir araya gelen Hekimsen, Hekim Birliği Sendikası ve Tabip-Sen üyeleri, ellerinde çeşitli pankart ve dövizlerle taleplerini dile getirdi.

Dr. Serpil Tuncay Yetişkul, Hekimsen adına yaptığı açıklamada, hekimlerin, savaşta, salgında, selde, yangında "Önce hastam." diyerek, hastasını, canının önüne koyarak büyük fedakarlıklarla hayatını mesleğine adayanlardan olduğunu söyledi.

Yetişkul, şunları kaydetti:

"Bizler hak ettiğimiz hekimlik onuruna yakışır muamele görmeyi istiyoruz. Bizler devletimiz memurları olarak ötekileştirilmeyi kabul etmiyoruz. Bugün 14 Mart Tıp Bayramı. Hekimlerin, hekimlik mesleğine gönül verenlerin 'Büyüdüğüm zaman doktor olacağım' diyen ve bunu başarabilenlerin bayramı. 14 Mart'ı bayram gibi kutlayacağımız günlerin bir an evvel gelmesini, büyük bir hasret ve umutla bekliyoruz."

Trabzon Aile Hekimleri Derneği adına açıklamada bulunan Dr. Muhsin Ertuğrul Şen de hekimler olarak taleplerini dile getirdi.

Öte yandan Tabip-Sen temsilcilerinden Dr. Hasan Akyüz de grup adına bir konuşma yaparak, eyleme destek verdi.

Rize

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bir araya gelen hekimler, "14 Mart Tıp Bayramı"nda iş bırakma eylemi başlattı.

Hekimler adına bir açıklama yapan Dr. Ömer Faruk Duran, hekimler olarak 14 Mart'ta bayram yapmadıklarını söyledi.

Aldıkları uzun ve zorlu eğitim ve verdikleri emekler karşısında hekimler olarak aldıkları ücretin yetersiz olduğuna değinme gereği bile duymadıklarını kaydeden Duran, "Bizler işimizi canla başla yaparken hakarete uğramayı, darp edilmeyi ve şiddeti kabul etmiyoruz. Bizler can kurtarırken öldürülmeye razı gelmiyoruz. Bizler hakettiğimiz hekimlik onuruna yakışır muamele görmeyi istiyoruz." ifadesini kullandı.

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Tıp Bayramı, Trabzon, 14 Mart, Rize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trabzon ve Rize'de sağlık çalışanları iş bırakma eylemi yaptı - Son Dakika


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