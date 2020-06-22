Trabzonspor : 2-2 - Son Dakika

Trabzonspor : 2-2

STAT: Bahçeşehir OkullarıHAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Volkan Ahmet Narinç, İbrahim BozbeyAYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona, Ceyhun (Dk. 71 Onur Bulut), Efecan (Dk. 77 Mustafa Pektemek), Salih, Bakasetas, N'Sakala, Baiano (Dk. 71 Juanfran), Cisse, Fernandes (Dk.

Trabzonspor : 2-2, System.String[]

STAT: Bahçeşehir Okulları

HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Volkan Ahmet Narinç, İbrahim Bozbey

AYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona, Ceyhun (Dk. 71 Onur Bulut), Efecan (Dk. 77 Mustafa Pektemek), Salih, Bakasetas, N'Sakala, Baiano (Dk. 71 Juanfran), Cisse, Fernandes (Dk. 62 Djalma Campos), Tzavellas, Caulker

TRABZONSPOR: Uğurcan (Dk.46 Erce Kardeşler), Hosseini, Guilherme (Dk. 79 Hüseyin Türkmen), Abdülkadir Ömür (Dk. 90 Serkan), Sörloth, Ndiaye, Ekuban, Matias Campi (Dk. 79 Manuel da Costa), Pereira, Abdülkadir Parmak, Filip Novak

GOLLER: Dk. 45+1 Cisse, Dk. 90+5 Bakasetas (Aytemiz Alanyaspor) Dk. 7 Abdülkadir Ömür, Dk. 51 Novak (Trabzonspor)

KIRMIZI KARTLAR: (Dk.83) N'Sakala (Alanyaspor) - (Dk.79) Hosseini (Trabzonspor)

SARI KARTLAR: Salih, N'Sakala (Aytemiz Alanyaspor), Ekuban (Trabzonspor)

Süper Lig'in 28'inci haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Trabzonspor karşılaşması yurt genelinde alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz olarak oynandı. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de maçı tribünden takip etti. Karşılaşma 2-2'lik skorla sonuçlandı.

7'nci dakikada Alanyasporlu Steven Caulker'ın sol kanattan kaptırdığı topu kapan Sörloth ceza alanı içinden Abdülkadir Ömür'e ortaladı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Abdülkadir topu ağlarla buluşturdu: 0-1.

9'uncu dakikada Alanyasporlu Bakasetas'ın ceza sahasının ön çizgisinden çektiği şutunu kaleci Uğurcan köşeden kornere gönderdi.

20'nci dakikada Trabzonsporlu Ndiaye, Salih ile girdiği hava topu mücadelesinde yerde kaldı. Ndiaye'nin tedavisi bir süre devam etti.

33'üncü dakikada Alanyaspor'da Efecan'ın sağ kanattan yaptığı orta, Trabzonsporlu Campi'den sekerken, kaleci Uğurcan topu kontrol etti.

35'inci dakikada hakem Atilla Karaoğlan, pozisyona itirazından dolayı Alanyaspor teknik direktörü Erol Bulut'a sarı kart gösterdi.

45+1'inci dakikada Alanyaspor sol kanattan gelişen atakta N'Sakala, rakiplerini geçerek ceza sahası çaprazından içeri sokuldu. Burada topu kontrol eden N'Sakala geriden arka direğe koşu yapan Cisse'ye topu gönderdi. Cisse ise gelişine vurduğu sert şutta top ağlarla buluştu: 1-1.

49'uncu dakikada soldan gelişen Trabzonspor atağında hızla ceza sahasına sokulan Guilherme kaleye sert vurdu kaleci Marafona topu tokatladı. Ardından topu önünde bulan Pereira tekrar topa vururken, Marafona topu kontrol etti.

51'inci dakikada ceza alanı içindeki Abdülkadir Ömür'ün ara pasında topla buluşan Novak kaleye sert bir şut çekti. İlk vuruşu kaleci Marafona'dan dönen Novak'ın ikinci şutunda top ağlarla buluştu: 1-2.

58'inci dakikada gelişen Trabzonspor atağında Ekuban'ın şutu Alanyaspor savunmasından geri döndü. Savunmadan seken topu yakalayan Guilherme, ceza sahasının sol çaprazından gelişine sert bir şut çekti. Top kaleci Marafona'da kaldı.

60'ıncı dakikada Alanyasporlu Bakasetas'ın kullandığı köşe vuruşunda Caulker kafayla yükseldiği top az farkla auta gitti.

75'inci dakikada gelişen Alanyaspor atağında Bakasetas'ın ceza sahası dışından çektiği sert şuta kaleci Erce yükselerek kornere çeldi.

79'uncu dakikada topu korumaya çalışan Salih Uçan'a arkadan sert müdahalede bulunan Hosseini direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

83'üncü dakikada Trabzonspor'un kontra atağında rakibine arkadan müdahale eden N'Sakala ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

90'ıncı dakikada gelişen Alanyaspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Salih'in aşırtma vuruşuna Ndiaye müdahale ederek topu çizgiden çıkararak kornere çeldi.

90+5'inci dakikada gelişen Alanyaspor kontratağında Juanfran'ın pasıyla topla buluşan Bakasetas ceza sahası dışından sert vurdu. Top kaleci Erce'yi geçerek fileleri havalandırdı: 2-2.

Karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.


- Antalya
Aytemiz Alanyaspor, Mustafa Pektemek, Trabzonspor, Karaoğlan, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 11:23 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Trabzonspor : 2-2 - Son Dakika Spor
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