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Trabzonspor'a Filip Novak'tan kötü haber!

6 saat önce

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk planları yapan Trabzonspor'da sakatlık kabusu bitmiyor.

Trabzonspor'a Filip Novak'tan kötü haber!, System.String[]

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk planları yapan Trabzonspor'da sakatlık kabusu bitmiyor. Bordo-mavili takımda istikrarlı oyunculardan biri olarak gösterilen Filip Novak, milli takım kampında tendonundan sakatlandı.


Novak, Çekya'nın, Kosova ile oynayacağı karşılaşmaya davet edilen başarılı sol bek, antrenmanda sakatlık yaşayınca kadrodan çıkarıldı. Novak'ın durumunun ciddi olduğu ve 1 ay kadar forma giyemeyeceği öğrenildi.


29 yaşındaki oyuncu, 7. haftada oynanan Ç. Rize maçında kasığından sakatlanıp oyundan çıkmış ancak bir haftalık tedavinin ardından sahalara dönmüştü. Trabzonspor, bu şok haberle sarsılırken, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Onazi, Sturridge, Obi Mikel ve Sosa'nın da sakatlıkları henüz geçmiş değil. Bu arada Yusuf Sarı da sakatlığı nedeniyle Ümit Milli Takım kampından çıkarıldı.

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Trabzonspor, Kosova, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 10:57 
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