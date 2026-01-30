Trabzonspor'a Taşlı Saldırı Kınandı

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında bu akşam deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor'un takım otobüsüne yapılan taşlı saldırıyı kınadıklarını bildirdi.

Ören, yaptığı açıklamada, Hesapcom Antalyaspor karşılaşması için stadyuma hareket eden takım otobüsüne stat çevresinde gerçekleştirilen taşlı saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Sporun birleştirici ruhuna, centilmenliğe ve fair-play anlayışına tamamen aykırı olan bu menfur saldırı futbolun kardeşlik ve barış diliyle asla bağdaşmamaktadır. Sporcularımızın, teknik heyetimizin ve kulüp çalışanlarımızın can güvenliğini tehdit eden bu tür provokatif eylemler kabul edilemezdir. Yaşanan olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasını, sorumluların tespit edilerek gerekli yaptırımların ivedilikle uygulanmasını bekliyor futbolun şiddetten arındırılması adına ilgili tüm kurumları sorumluluk almaya davet ediyoruz."