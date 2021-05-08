Trabzonspor Belhanda'yı bitirdi! İkinci bomba Feghouli olacak - Son Dakika

Trabzonspor Belhanda'yı bitirdi! İkinci bomba Feghouli olacak

08.05.2021 15:29

Önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarına başlayan Trabzonspor'un ilk bombası Younes Belhanda olacak. Faslı futbolcuyla 3 yıllık mukavele için prensip anlaşmasına vardığı öğrenilen bordo-mavililerin, Belhanda'ya ödeyeceği maaşın ise 1.5 milyon euro olacağı belirtildi. Öte yandan Trabzonspor'da, Galatasaray'dan ayrılması beklenen Feghouli'nin durumu da gündeme geldi. Karadeniz ekibinin, en makul şartlarda Feghouli'nin de işini bitirmek istediği öğrenildi.

Trabzonspor Yönetimi, bonservisi elinde olan Belhanda'ya 1,5 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme teklifinde bulundu. Faslı oyuncu rakamı kabul etti ancak ayrıca imza parası talep ediyor. Fanatik'in haberine göre; Bordo-Mavili takımın kurmayları bu rakamı minimuma çekerek Belhanda'ya imza attırmak istiyor.

AVCI ÇOK ISRARCI

Geçtiğimiz günlerde Başkan Ahmet Ağaoğlu ile birlikte Istanbul'da transfer toplantısı yapan teknik direktör Abdullah Avcı Belhanda'nın transferine onay verdi.

TÜRKİYE'DE KALMAK İSTİYOR

31 yaşındaki futbolcu Galatasaray ile yolları ayrıldıktan sonra yurt dışından da teklifler aldı ancak kariyerine Türkiye'de devam etmek istiyor. Faslı yıldızın ailesinin tercihi de Türkiye'de kalmaktan yana...

YÖNETİCİLERİ ELEŞTİRDİ

Bu sezon Galatasaray forasıyla 28 maçta 8 gol, 3 asistlik performans sergileyen Belhanda, saha zemini nedeniyle yönetimi eleştirdiği için takımdan gönderilmişti. Belhanda, "Yöneticiler sosyal medya ile ilgileneceğine şu zemine bakmalılar" demiş ve ardından bileti kesilmişti.

FEGHOULİ SÜRPRİZİ

Bordo-Mavililer, önümüzdeki sezon Galatasaray'dan ayrılması beklenen Feghouli için de çalışmalara başladı. Yüksek maaşı ve ilerleyen yaşı sebebiyle Cezayirli Feghouli'yi elden çıkarmaya bakan Galatasaray'ın Trabzonspor'la uzlaşma ihtimali çok güçlü. Sarı-Kırmızılılar'dan yaklaşık 4 milyon euro kazanan Feghouli'ye yapılacak teklif bonuslarla birlikte 2 milyon euroyu aşmayacak. Bu transferde Galatasaray'ın bonservis bedeli talep etmesi beklenmiyor ancak oyuncunun fedakarlık yapması gerekiyor.

Trabzonspor Belhanda'yı bitirdi! İkinci bomba Feghouli olacak

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Son Dakika Spor Trabzonspor Belhanda'yı bitirdi! İkinci bomba Feghouli olacak - Son Dakika Spor


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