Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile sözleşme imzaladı - Son Dakika

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile sözleşme imzaladı

10.11.2020 14:50
Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile sözleşme imzaladı, System.String[]

Trabzonspor Kulübü, teknik direktörlük görevi için Abdullah Avcı ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Trabzon spor Kulübü, teknik direktörlük görevi için Abdullah Avcı ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre başkan Ahmet Ağaoğlu'nun katılımıyla bugün teknik direktör Abdullah Avcı ile sözleşme imzalandı.

İmza töreninde konuşan Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Uzun yıllardır Türk futboluna hizmet veren, bilgisi, karakteri, duruşu ve tecrübesiyle tartışmasız ülkemizin en iyi teknik adamlarından Sayın Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'umuzun mücadelesine ortak olmasından dolayı çok muyluyum. Hedefleri ve hayalleri olan genç bir kadromuz var. Yetenekli, zeki, hırslı ve başarıyı arzulayan bir ekibiz. Sayın Abdullah Avcı'nın hedef ve amaçlarının da hem futbolcu yapımızla hem de kulübümüzün projeksiyonuyla örtüştüğüne inanıyorum. Bu uyumun bizi başarıya taşıyacağına eminim." ifadelerini kullandı.

"Umarım camiamız sabır ve samimiyetle Trabzonspor'umuzun başarısı etrafında kenetlenir." ifadesini kullanan Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"Biz zaten göreve geldiğimiz ilk günden itibaren futbolcusuyla, teknik ekibiyle, yönetimiyle ve tabii ki taraftarıyla tüm camia olarak yan yana durmanın öneminden söz ediyoruz. Yan yana durduğumuzda Trabzonspor ailesinin neler başardığını gördük. Şimdi mücadelemizde bir sonraki aşamaya geçmeye ve yine yan yana durarak, biz bize inanarak ve güvenerek ilerlemeye, tüm camia olarak hazırız. İnşallah daha nice başarıları hep birlikte yaşayacağız."

Avcı: "Kenetleneceğiz ve birlikte başarıya ulaşacağız"

Teknik direktör Abdullah Avcı ise öncelikle Başkan Ağaoğlu'na güzel sözleri ve iyi dilekleri için teşekkür ederek, "Trabzonspor her yönüyle yakından tanıdığımız ve bildiğimiz, ayrıca samimi duygular beslediğimiz bir kulüp. Türk futboluna kazandırdığı felsefe ve elde ettiği büyük başarıların yanı sıra yetiştirdiği oyuncular ve spor adamlarıyla da bizlere her zaman öncü oldu. Bu camianın bir parçası olmaktan, verdiği mücadelenin içinde bulunmaktan, hedeflerine ortak edilmekten dolayı çok mutluyum." şeklinde görüş belirtti.

Avcı, yeni bir başlangıç yaptıklarını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Önümüzde bir maraton var. Pandemi nedeniyle yeni dinamiklerden oluşan bir sezon var. Yetenekli, karakterli, zeki, hırslı ve başarıyı arzulayan oyuncu grubumuz var. Ancak başarı hemen yarın gelmeyecek. Çünkü zaman gerekiyor. Bizler çok çalışacağız, Sayın Başkanımızın da söylediği gibi yan yana duracağız. Biliyorum ki camiamız da desteğini bizden esirgemeyecektir. Hep birlikte bu sezonu Trabzonspor'a yakışır şekilde oynayacağız. Kenetleneceğiz ve birlikte başarıya ulaşacağız."

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile sözleşme imzaladı
Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile sözleşme imzaladı

Teknik Direktör, Ahmet Ağaoğlu, Abdullah Avcı, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile sözleşme imzaladı - Son Dakika Spor


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