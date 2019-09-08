Trabzonspor'da Gençlerbirliği hazırlıkları sürüyor
44 dakika önce
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda oyuncuların, toparlanma çalışmaları yapıp, ayak tenisi oynadıkları belirtildi.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda oyuncuların, toparlanma çalışmaları yapıp, ayak tenisi oynadıkları belirtildi.
Bordo-mavili ekip, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam edecek.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 02:30
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