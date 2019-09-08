Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'da Gençlerbirliği hazırlıkları sürüyor
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Trabzonspor'da Gençlerbirliği hazırlıkları sürüyor

44 dakika önce

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda oyuncuların, toparlanma çalışmaları yapıp, ayak tenisi oynadıkları belirtildi.

Trabzonspor'da Gençlerbirliği hazırlıkları sürüyor, System.String[]

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda oyuncuların, toparlanma çalışmaları yapıp, ayak tenisi oynadıkları belirtildi.


Bordo-mavili ekip, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam edecek.


Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri, Gençlerbirliği, Ünal Karaman, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 02:30 
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