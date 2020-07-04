Trabzonspor'da iyileşen Ekuban, Nwakaeme ve Abdulkadir Parmak Galatasaray maçının kadrosuna alındı - Son Dakika

Trabzonspor'da iyileşen Ekuban, Nwakaeme ve Abdulkadir Parmak Galatasaray maçının kadrosuna alındı

Trabzonspor'un, Galatasaray maçının kamp kadrosu açıklandı. Sakatlıkları geçen Caleb Ekuban, Anthony Nwakaeme ve Abdulkadir Parmak kamp kadrosuna dahil edildi.

Trabzonspor'da Süper Lig'in 33. haftasında oynayacağı Galatasaray maçının kamp kadrosu belli oldu.

Son Dakika: Takım arkadaşlarıyla vedalaşan Henry Onyekuru, resmen Galatasaray'dan ayrıldı
Photoshop'u abartan Özlem Yıldız, sosyal medyanın diline düştü
TBMM Başkanlığı, gazeteci Yılmaz Özdil hakkında suç duyurusunda bulundu

Sakatlıklarını atlatan Caleb Ekuban, Anthony Nwakeme ve Abdulkadir Parmak kamp kadrosunda yer aldı. Üç oyuncu, teknik direktör Hüseyin Cimşir'in görev vermesi durumunda sarı kırmızılı takım karşısında sahaya çıkabilecek.

Abdulkadir Parmak, geçen hafta Ankaragücü maçında sakatlanıp mücadeleyi yarıda bırakırken Ekuban, sakatlığı nedeniyle aynı karşılaşmada oynamamıştı. Nwakaeme, ise son olarak 27. haftada Göztepe maçında forma giymişti.

Trabzonspor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 19:23 

Son Dakika Spor Trabzonspor'da iyileşen Ekuban, Nwakaeme ve Abdulkadir Parmak Galatasaray maçının kadrosuna alındı - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

14:18 Coşkun Sabah acı haberi verdi: 3 arkadaşım koronavirüsten öldü 13:40 Uzmanlardan sahte altın uyarısı: Güvendiğiniz yerden alın 13:29 Tokat'taki bakır madeninde altın bulundu 12:43 Acun Ilıcalı dede oldu! Banu Ilıcalı ilk bebeği Begüm'ü kucağına aldı 12:37 Ezine'nin 40 yıllık sanayi sitesi hayali gerçek oluyor 11:53 En düşük maaş kaç lira olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı aylıklar 11:37 Selçuklu döneminden günümüze kadar gelen Konya'nın eşsiz lezzetlerinden fırın kebabı damak çatlatıyor 11:20 Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor 10:46 Yagıtay'dan hafta tatili kararı: İşveren, pazar günü dışında da kullandırabilir 09:47 Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi 09:15 Evde cansız bedeni bulunan kadının oğlu tarafından kedi yüzünden öldürüldüğü ortaya çıktı 09:14 Son dakika: 4 işçinin hayatını kaybettiği fabrikanın sahibi suskunluğunu bozdu 09:11 Sevdiği kız başkasına verilen genç, veda etmek için video çektikten sonra canına kıydı 04:37 Bodrum'da iki kişinin uyurken öldürülmesi sonrasında jandarma alarma geçti 22:19 Erzincan'da sel felaketi böyle geldi! Gerilim hattı direkleri saniyeler içinde devrildi
Photoshop'u abartan Özlem Yıldız, sosyal medyanın diline düştü
18:50
Utrecht, Galatasaraylı eski futbolcu Sneijder'e 1 yıllık sözleşme önerdi
18:12
Oto kiralama işi yapan bir vatandaş, kiraladığı otomobilin içinde ceset buldu
18:12
Erdoğan'dan AB'nin seyahat kısıtlaması kararına sert tepki: Biz bir, onlar beş kaybeder
18:11
Mahkeme, "Polis kesemez" diyerek sokağa çıkma cezasını iptal etti
17:30
İkranur için özel ekip iz sürüyor! Cinayet şüphesi üzerine her detay tek tek inceleniyor
16:13
Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı
15:53
Son dakika: Erdoğan toplu asker uğurlama törenlerini eleştirdi: Valime talimat verdim, bunlara kesinlikle müsaade etmeyeceksiniz
15:29
Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu
15:28
Denizlispor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi
15:07
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2020 19:50:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzonspor'da iyileşen Ekuban, Nwakaeme ve Abdulkadir Parmak Galatasaray maçının kadrosuna alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]