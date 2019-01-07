Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'da Onur Kıvrak Dönemi Kapandı

Trabzonspor'da Onur Kıvrak Dönemi Kapandı

1 saat önce

Trabzonspor, bir süredir kadro dışı olan Onur Recep Kıvrak ile sözleşme feshi konusunda anlaşma sağladı.

Trabzonspor'da Onur Kıvrak Dönemi Kapandı, System.String[]
Trabzonspor, bir süredir kadro dışı olan Onur Recep Kıvrak ile sözleşme feshi konusunda anlaşma sağladı.

Trabzonspor, bir süredir kadro dışı olan Onur Kıvrak ile alacaklarına karşılık sözleşmesini feshetmesi konusunda anlaşmaya vardı. Bordo-mavili kulüpten 3 milyon Euro alacağı bulunan Onur'a, söz konusu ücretin 500 bin Euro'su peşin ödenirken, kalan alacakları ise yıl sonuna kadar taksitlendirildi. Sözleşme feshine son hali verilip imzalar atıldıktan sonra da bu ayrılığa dair resmi açıklama yapılacak. - TRABZON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 05:46 Kaynak: İHA

Spor
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