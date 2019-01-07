Trabzonspor'da Onur Kıvrak Dönemi Kapandı
1 saat önce
Trabzonspor, bir süredir kadro dışı olan Onur Recep Kıvrak ile sözleşme feshi konusunda anlaşma sağladı.
Trabzonspor
, bir süredir kadro dışı olan Onur Recep Kıvrak
ile sözleşme feshi konusunda anlaşma sağladı.
Trabzonspor, bir süredir kadro dışı olan Onur Kıvrak
ile alacaklarına karşılık sözleşmesini feshetmesi konusunda anlaşmaya vardı. Bordo-mavili kulüpten 3 milyon Euro alacağı bulunan Onur'a, söz konusu ücretin 500 bin Euro'su peşin ödenirken, kalan alacakları ise yıl sonuna kadar taksitlendirildi. Sözleşme feshine son hali verilip imzalar atıldıktan sonra da bu ayrılığa dair resmi açıklama yapılacak. - TRABZON
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 05:46 Kaynak: İHA
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