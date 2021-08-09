SPOR Trabzonspor'dan taraftarı heyecanlandıran 'Cornelius' paylaşımı - Son Dakika

SPOR Trabzonspor'dan taraftarı heyecanlandıran 'Cornelius' paylaşımı

Tolga SAĞLAM/ TRABZON (DHA) - Danimarkalı forvet oyuncusu Andreas Cornelius ile anlaşmaya varan Trabzonspor, sosyal medya hesaplarından Viking şapkasının yer aldığı video paylaştı. Paylaşım, bordo mavili taraftarları heyecanlandırıken, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Trabzonspor Kulübü, sosyal medya hesaplarından yayınladığı video ile taraftarlarını heyecanlandırdı. Danimarkalı forvet oyuncusu Andreas Cornelius ile anlaşmaya varan ve oyuncuyu bugün Trabzon'a getirecek olan bordo mavililer, sosyal medya hesaplarından Viking şapkasının yer aldığı video paylaştı. Bu paylaşım kısa süre içerisinde Trabzonsporlu taraftarlar tarafından büyük ilgi görürken, "Kral geliyor" yorumları yapıldı.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

Bu arada Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi 3'üncü ön eleme turu rövanşında oynayacağı Molde FK maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde bugün 10.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda dinamik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon ve çabukluk çalışmaları gerçekleştirildi. 5'e 2 ve dar alan oyunları ile devam eden antrenman çift kale maç ile son buldu. Bordo mavililer, yarın sabah yapacağı antrenmanla Molde FK maçı hazırlıklarına devam edecek.