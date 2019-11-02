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Trabzonspor evinde kaybetti

7 saat önce

Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor ile Göztepe karşılaştı.

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Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor ile Göztepe karşılaştı. Müsabaka konuk ekip Göztepe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar

20. dakikada Sosa'nın uzak mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Beto'da kaldı

31. dakikada Gassama'nın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde meşin yuvarlağı iyi takip eden Jerome düzgün bir vuruşla topu Uğurcan Çakır'ın yanından ağalarla buluşturdu. 0-1

37. dakikada Doğan Erdoğan'ın ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda kaleci Beto meşin yuvarlağı kornere çıkardı.

48. dakikada Sosa'nın sol taraftan kullandığı kornerde arka direkte yükselen Nwakaeme'nin kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

60. dakikada Nwakaeme'nın ceza sahası sol çaprazında vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Beto'da kaldı.

75. dakikada Yusuf Sarı'nın yerden kale sahası içine doğru gönderdiği topa gelişine vuran Avdijaj şutunu kaleci beto ayaklarıyla çizgi üzerinden kornere çıkardı.

90. dakikada Pereira'nın sağ taraftan ortasında Koray Kılınç'ın kafa vuruşunda kaleci Beto meşin yuvarlağı kornere çıkardı.

Stat: Medical Park

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Alex Taşcıoğlu xx, Erdem Bıyık xx

Trabzonspor: Uğurcan Çakır x, Pereira x, Fernandes xx, Hüseyin Türkmen x, Novak xx, Doğan Erdoğan xx (Avdijaj dk. 46 x) (Koray Kılınç dk. 83 ?), Ahmet Canbaz x (Kamil Ahmet Çörekçi dk. 46 x), Sosa xx, Yusuf Sarı xx, Nwakaeme x, Sörloth x

Yedekler: Erce Kardeşler, Hosseini, Campi, Fıratcan Üzüm, Abdurrahim Dursun, Cafer Tosun

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Göztepe: Beto xx, Gassama xx (Murat Paluli dk. 46 x), Alpaslan xx, Titi xx, Berkan xx, Castro xx, Borges xx, Halil Akbunar xx (Deniz Kadah dk. 70 x), Mossoro xx, Soner Aydoğdu xx (Atınç dk. 89 ?), Jerome xxx

Yedekler: Göktuğ, Eren Derdiyok, Yasin Öztekin, Yalçın Kayan, Batuhan, Schwechlen, Napoleoni

Teknik Direktör: Suat Arıcan

Gol: Jerome (dk. 31) (Göztepe)

Sarı Kartlar: Soner Aydoğdu, Jerome, Costa (Göztepe)

(İHA)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 08:05 Kaynak: İHA
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