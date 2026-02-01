Trabzonspor, Fethiyespor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
Spor

Trabzonspor, Fethiyespor Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, Fethiyespor Maçına Hazırlanıyor
01.02.2026 17:26
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fethiyespor maçı için antrenmanlarını sürdürüyor.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. hafta maçında 3 Şubat'ta sahasında Fethiyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde oyuncular ısınma çalışması yaptı. Rondo ile devam eden antrenman, taktik çalışması ile sona erdi.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: AA

SON DAKİKA: Trabzonspor, Fethiyespor Maçına Hazırlanıyor
